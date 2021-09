Investigadores descobriram marcadores químicos que podem ajudar a perceber como os gémeos são criados e desenvolveram teste que, com 80% de eficácia, determina quem é gémeo verdadeiro.

Gémeos têm modificações no ADN que mais ninguém tem

O ser humano partilha com o chimpanzé 99% do seu mapa genético. Entre humanos, as diferenças são mínimas, geneticamente falando, mas a olho nu são visíveis. O exemplo mais comum que temos de duas pessoas aproximadamente iguais é o de gémeos verdadeiros - mas nem esses são geneticamente iguais. Agora, dois investigadores descobriram modificações genéticas que só os gémeos têm.

Num relatório publicado esta terça-feira na revista científica Nature Communications, os investigadores Jenny van Dongen e Dorret Boomsma, da Universidade Livre de Amsterdão, relatam a descoberta de marcadores que são comuns entre gémeos verdadeiros e que não existem noutras pessoas.

Estes marcadores químicos, apesar de não estarem no ADN, influenciam a atividade de genes sem alterar a sua sequência, sem prejuízo para a saúde. Podem, assim, ser utilizados como uma assinatura epigenética para identificar pessoas que deram à luz gémeos verdadeiros que foram separados à nascença ou mostrar como é que ocorre a formação de gémeos após a fecundação.