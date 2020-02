Não saem do quarto sem máscara, não podem receber visitas, desinfetam as mãos dezenas de vezes por dia. Médicos, enfermeiros e auxiliares usam fatos protetores descartáveis, toucas, máscaras e luvas. As refeições ou cafés têm de ser nos quartos. São algumas das (inúmeras) restrições do grupo de 20 que, voluntariamente, faz quarentena no hospital Pulido Valente (Lisboa) até este sábado, dia 15.





Miguel Matos, 43 anos, é um dos elementos do grupo e relata à, detalhamente, o quotidiano assético na ala de isolamento. Há tempo para sestas, jogos de tabuleiro e exercício físico. Os treinos decorrem numa sala vaga convertida em miniginásio, ele e os demais desportistas revezam-se na utilização do espaço.