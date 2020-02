Coronavírus: Segundas análises aos portugueses em quarentena deram negativo

Direção Geral de Saúde revelou, esta sexta-feira, que as segundas análises às 20 pessoas que estão em isolamento profilático no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus deram negativo.

De acordo com um comunicado oficial da Direção-Geral da Saúde, "as análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

O grupo de cidadãos - 18 portugueses e duas brasileiras - chegou no dia 2 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto. O isolamento termina este sábado, anunciou a DGS.



O surto do coronavírus Covid-19 provocou 1.383 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano. Além de 1.380 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.