Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

Os centros de saúde estão alerta para o coronavírus (2019-nCOV). Receberam esta semana uma orientação da Direcção-Geral da Saúde ( DGS ) sobre os procedimentos em caso de suspeição. A máscara é imediatamente fornecida ao eventual doente, que depois é encaminhado para uma sala reservada para o efeito, até chegar o INEM que o levará ao hospital. Neste compasso de espera, o paciente "deverá dispor de acesso à casa de banho para uso exclusivo, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, mobiliário que permita estar confortável", lê-se no documento.Pressupõe-se que, nesta fase, a pessoa ainda esteja num estado razoável. "Quando é identificado um doente que se pensa ter a doença – quer pelos sintomas [febre e tosse], quer pelo percurso dos últimos 14 dias –, o médico que o encontre deve ligar para uma linha de apoio. Será atendido por outro médico. Se o caso for validado como suspeito, vai para um hospital de referência", explica àa diretora-geral de Saúde, Graça Freitas Importa que o eventual doente fique isolado para evitar risco de contágio, enquanto não é evacuado para um hospital. "Não temos quartos com WC", diz àRui Nogueira, presidente da. Contudo, o responsável frisa que os centros de saúde estão preparados e devidamente informados: por exemplo, nestas situações o estetoscópio, termómetro e materiais clínicos são de uso único. "Recebi a orientação ontem [dia 12]. Todo o dispositivo está montado em Portugal para minimizar o problema", remata Rui Nogueira.