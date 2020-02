Chegou ao fim o período de 14 dias de quarentena do grupo de 20 cidadãos (18 portugueses e duas brasileiras) repatriados da cidade de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus. O grupo começou a deitar o Hospital Pulido Valente, em Lisboa, este sábado, já depois de ter sido revelado que as segundas análises que fizeram deram todas negativas.

À saída, Milene Fernandes, uma das cidadãs brasileiras do grupo, disse estar muito agradecida pelo apoio de Portugal durante o processo. "Vão ficar eternamente nos nossos corações, tenho um sentimento de grande gratidão pela humanidade e por tudo o que fizeram por nós", confessou.

Antes de começarem a sair do hospital, os 20 elementos do grupo receberam a visita da ministra da Saúde, Marta Temido, e da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas."A ministra da Saúde agradeceu-nos por termos ficado esse tempo todo aqui, fizemos tudo o que nos pediram, e não é fácil estar preso sem estar doente, é complicado, mas tivemos calma, e só temos de agradecer a parte deles também", disse ainda a futebolista que joga no clube de futebol de Wuhan.

Os 20 cidadãos repatriados chegaram a Lisboa em 2 de fevereiro, tendo todos eles aceite o isolamento voluntário, que teve um caráter preventivo.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.526 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. Em Portugal, surgiram até agora sete situações suspeitas, mas nenhum caso se confirmou.