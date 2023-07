Em 2021, Portugal foi o 4º país da Europa com mais incêndios e hectares de floresta ardida, sendo apenas ultrapassado pela Itália, Grécia e Espanha.

Ambientalistas cada vez mais preocupados com ciclo de "mega-incêndios" em Portugal

Verão é sinónimo de calor mas em Portugal, a par com muitos outros países do mundo, também sinónimo de incêndios. Nos últimos 20 anos os fogos em território nacional e na Europa têm vindo a diminuir de forma significativa porém, a área ardida em cada um deles é cada vez maior o que faz com que os ambientalistas alertem para um "novo" problema: os mega-incêndios.