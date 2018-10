Antes de 1998, o tratamento da disfunção eréctil estava limitado a práticas ineficazes e procedimentos assustadores que afastavam a maioria dos doentes.

José António colocava o despertador para a 1h da manhã para tomar o comprimido azul. Tinha os netos em casa e queria ter a certeza de que eles estavam a dormir antes de tomar o medicamento, prescrito pelo médico para resolver a sua disfunção eréctil. Depois, deitado ao lado da mulher, esperava. "Acordo de manhã e nada. Não acontece nada", queixava-se ao médico. O urologista José Palma dos Reis, director do serviço de Urologia do Hospital de Santa Maria, estranhou. "Não acontece nada? Nem uma tumescência?" Depois percebeu o que tinha corrido mal. "Ele tomava o comprimido, adormecia e estava à espera de acordar com uma erecção estonteante. É claro que não acontecia nada", conta. "Tive de explicar, mais uma vez, que o medicamento não provoca uma erecção automática, facilita a erecção se houver estimulação sexual."



Vinte anos depois do lançamento do Viagra, a 14 de Setembro de 1998, muito mudou na vida sexual dos portugueses. A outrora impotência sexual passou a ser chamada disfunção eréctil e o tema tabu começou a ser discutido entre amigos, ainda que a meia-voz. A eficácia e a facilidade do medicamento levaram mais homens a pedir ajuda médica, mas também ocorreram fenómenos perversos.

Antes da descoberta que o sildenafil ou Viagra, desenvolvido para tratar a hipertensão arterial, provocava erecções, eram poucas as opções para quem sofria de disfunção eréctil. A incapacidade recorrente de manter uma erecção que permita a relação sexual aumenta com a idade – há uma incidência em cerca de 80% dos homens com mais de 75 anos. Mas há doenças (diabetes, obesidade, aterosclerose, depressão) e factores de risco (tabaco, álcool e drogas) que podem provocar a doença.



Iam à consulta com as mulheres

Há 20 anos, no entanto, pensava-se que a principal causa era psicológica. Os poucos homens que se queixavam – a maioria eram de classes altas e eram levados pelas mulheres aos consultórios – começavam por ser sujeitos a testes de estimulação audiovisual para tentar perceber a origem do problema. "Uma das poucas citações de autores portugueses no Campbell, a bíblia da Urologia, era de um estudo com filmes eróticos para determinar a causa da disfunção eréctil", conta José Palma dos Reis. Também se faziam testes de tumescência nocturna. "Colocávamos sensores no pénis durante três noites seguidas para detectar erecções nocturnas. A teoria era que se tivessem erecções o problema era psicológico", explica o urologista. Os doentes eram enviados para a psicoterapia, mas os resultados não eram bons. "Sabemos agora que na esmagadora maioria dos casos o problema é misto: orgânico e psicológico."



Quando a psicoterapia falhava, as alternativas eficazes não eram tão fáceis como engolir um comprimido meia hora antes da relação sexual. Um dos tratamentos implicava espetar uma agulha no pénis. As injecções intrapenianas usavam um fármaco vasodilatador, a papaverina, que era muito eficaz. Os doentes recebiam formação para se auto-injectarem dez minutos antes do acto sexual. Nem todos conseguiam. "Não é o mais agradável e espontâneo que se possa fazer antes de uma relação sexual. As taxas de abandono eram muito elevadas porque o nosso sistema de autodefesa diz-nos para não espetarmos agulhas no corpo", conta o urologista. Ainda assim, havia quem não tivesse qualquer dificuldade, como os doentes diabéticos. "As agulhas usadas pelos diabéticos insulinodependentes para se injectarem na barriga eram muito semelhantes", conta o médico.



O medicamento provocava uma erecção automática, sem necessidade de estimulação sexual, que durava pelo menos uma hora. Como era artificial, nem depois de atingido o orgasmo e a consequente ejaculação, o pénis perdia a rigidez. Por vezes, aconteciam incidentes. "Podia provocar uma erecção que durava entre três e quatro horas", explica o urologista José Reis Santos. Pior: como as doses não estavam bem estudadas, em alguns casos a erecção podia tornar-se permanente, uma condição chamada priapismo e que pode provocar danos irreparáveis ao órgão sexual. "Para resolver a erecção tínhamos de ir ao bloco operatório para lavar o pénis e despejar o medicamento." Por esta razão, os doentes recebiam o contacto telefónico mais directo do médico.



Apesar de assustadoras, as injecções intrapenianas ainda hoje são usadas em casos difíceis, quando os fármacos não funcionam. "Agora são usados medicamentos em que o risco de priapismo não é um problema porque as doses estão bem estudadas", explica o professor José Palma dos Reis. Também são usadas como exame de diagnóstico para testar o eixo vascular de alguém que tenha sofrido um traumatismo e sofra de disfunção eréctil.



Mas havia outra alternativa às injecções: a bomba de vácuo. O dispositivo médico, inventado nos anos 60 por um norte-americano que sofria de disfunção eréctil, Gedding Osborn, permite a erecção com a ajuda de um anel constritor colocado na base do pénis. "São dispositivos médicos, vendidos através de receita. Não são os vendidos nas sex shops", salienta o médico José Reis Santos. O pénis é colocado dentro de um cilindro e o ar é sugado através de uma bomba manual ou a pilhas. O vácuo obriga o sangue a entrar nos corpos cavernosos do pénis, que fica erecto depois de colocado o anel. "Não é doloroso, nem tem riscos. Mas o anel deve ser retirado ao fim de 30 minutos, porque depois desse período podem ocorrer alterações no pénis", explica o urologista. As bombas são usadas também como treino de recuperação do pós-operatório de homens sujeitos a uma prostatectomia, a remoção da próstata.



As próteses penianas

A última solução para o problema eram as próteses penianas. As mais antigas, dos anos 60, eram formadas por dois tubos colocados dentro dos corpos cavernosos do pénis que apresentavam um problema: eram rígidos. "Os homens tinham de usar umas calças especiais, um corte italiano com uma cintura mais alta, para disfarçar o volume do pénis que era deitado sobre a barriga", conta José Reis Santos.

Nos anos 70, surgiram as semi-rígidas, com um filamento de prata que o doente manobrava quando queria uma erecção, e depois apareceram as próteses insufláveis com um sistema hidráulico. "São dois cilindros maleáveis que se enchem de soro, guardado num reservatório colocado junto à bexiga, através de uma bomba em miniatura, como a dos medidores de tensão arterial antigos, colocada na bolsa escrotal", explica José Palma dos Reis. "Quando o doente quer ter uma erecção, dá à bomba com o indicador e o polegar, o líquido vem do reservatório e enche os cilindros. Quando quer terminar, carrega num botão, a válvula abre e o líquido regressa ao reservatório."



As próteses eram muito eficazes. "Tenho doentes com próteses insufláveis há 20 anos", garante José Reis Santos. Mas são tratamentos de último recurso, porque a cirurgia destrói os mecanismos de erecção. "É uma opção de fim de linha, quando estão esgotadas todas as alternativas." Para além disso, são caras. "Uma boa prótese custa hoje cerca de 8.000 euros, isto sem contar com o custo da cirurgia."

Ainda assim, algumas foram implantadas através do Serviço Nacional de Saúde. "Justificava-se em casos mais dramáticos, como os de jovens de 40 anos diabéticos que sofriam de disfunção eréctil irreversível", explica José Palma dos Reis. A diabetes afecta os vasos sanguíneos, através dos quais o sangue chega até ao pénis, e também os nervos, pelos quais o estímulo sexual viaja do cérebro até ao órgão sexual.



Poucos pediam ajuda

As próteses são hoje implantadas em homens que são sujeitos a cirurgias radicais da próstata e da bexiga, devido a tumores agressivos, que danificam de forma irremediável o processo da erecção.



Mas a grande maioria dos homens nem sequer pedia ajuda médica e conformava-se com a flacidez do órgão genital. "Falava-se pouco de sexualidade e os doentes atribuíam a disfunção à idade. Não sabiam a quem recorrer e tinham muita vergonha. Dizia-se na altura: ‘Quem andou, já não tem para andar", conta o urologista Pedro Vendeira.



O Verão de 1998 veio alterar completamente essa realidade. "Antes do Viagra, apenas cerca de 10% dos doentes pediam ajuda. Depois, o valor subiu para cerca de 20%", explica o urologista. O lançamento do medicamento, a 14 de Setembro, não correu bem e meses depois surgiram nas páginas dos jornais as primeiras notícias de sexagenários que tinham morrido de ataques cardíacos depois de terem tomado o comprimido azul. "No primeiro ano, houve uma grande pressão dos doentes sobre os médicos para prescreverem o medicamento", recorda o urologista José Reis Santos. "O medicamento foi lançado pelos media como um milagre e muitas pessoas morreram com problemas cardiovasculares."



Rapidamente criou-se o mito de que o Viagra matava. "As pessoas recusavam-se a tomá-lo porque tinham um primo que tinha morrido com um enfarte depois de tomar Viagra", conta o urologista José Reis Santos. "Até os farmacêuticos se recusavam a aviar as prescrições dos médicos. Diziam-lhes: ‘Você tenha juízo, eu não lhe vendo isso!’", recorda José Palma dos Reis. Os óbitos, que ocorreram em todo o mundo, tornaram-se mesmo alvo de anedotas. "Eram aos milhares: ‘Ó doutor, o meu marido tomou Viagra e agora o cangalheiro não consegue fechar o caixão’."



O problema não foi o medicamento, mas a fraca condição física de muitos homens, alguns deles idosos, que há anos não faziam sexo. "O esforço sexual é o equivalente a subir rapidamente dois lances de escadas. Os indivíduos que morreram no acto sexual teriam morrido se tivessem de fugir a correr de um marido ciumento", explica José Palma dos Reis. A única contra-indicação do medicamento é para os doentes que têm angina de peito, doença cardiovascular que resulta da má irrigação do coração e que é tratada com medicamentos à base de nitratos.



Casamentos destruídos

Depois dos sustos cardíacos, vieram os divórcios. José começou a tomar o comprimido, mas a mulher não estava muito interessada. "ó doutor, quando ele aparece com as orelhas todas vermelhas [o medicamento provoca a rubefacção facial e das orelhas], já sei o que ele quer e vou para a casa da vizinha ver a telenovela", queixou-se uma mulher a José Palma dos Reis. "O Viagra foi revolucionário para os homens, mas as mulheres não tinham nada. Ainda hoje não têm", salienta o urologista. Só recentemente é que a disfunção sexual feminina começou a ser estudada e, na altura, as mulheres não conseguiram acompanhar a recém-adquirida capacidade sexual dos maridos. "Criámos um desequilíbrio e houve muitos casamentos destruídos pelo Viagra."



Muitos homens acabaram por recorrer à prostituição, um comportamento de risco que provocou um aumento do número de idosos contaminados com sida. Em 2015, 17% dos novos casos de VIH diagnosticados em Portugal foram de pessoas com mais de 50 anos de idade, segundo um estudo publicado na revista Lancet há um ano. O estudo, do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, concluiu que o País tinha a quarta taxa mais elevada de novos casos em idosos na Europa, com seis casos em cada 100 mil cidadãos com mais de 50 anos.



Mas não foram só percalços. O medicamento revolucionou o próprio conhecimento da doença. "Antes do Viagra não sabíamos como funcionava a erecção. Concentrávamo-nos nos vasos sanguíneos, porque o sangue chegava ao pénis, mas não ficava retido. Faziam-se cirurgias dos grandes vasos, laqueavam-se veias, quando o problema era microscópico, ao nível das células", explica José Palma dos Reis. O medicamento permite a acumulação do óxido nítrico nos corpos cavernosos do pénis, que facilita a vasodilatação a nível celular.



Mais: nos últimos anos, a necessidade de tomar Viagra ou as outras duas marcas no mercado, Cialis e Levitra, tornou-se mesmo um marcador precoce da doença cardiovascular. "Antes enviávamos os doentes ao cardiologista para saber se podiam tomar Viagra. Agora estamos a enviá-los porque eles precisam de tomar Viagra", diz José Palma dos Reis. Isto porque o pénis é um órgão com muitos vasos sanguíneos e a disfunção eréctil tornou-se um dos primeiros sintomas da doença. "Estamos a identificar doentes cardiovasculares mais cedo porque têm disfunção eréctil."



