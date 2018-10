A Austrália poderá tornar-se no primeiro país do mundo a conseguir erradicar o cancro do colo do útero dentro de 20 anos, revela um estudo científico publicado esta quinta-feira na revista científica The Lancet. O feito poderá ser alcançado se se continuar a seguir o modelo das vacinações e a cumprir os programas de rastreio oncológico de forma a diagnosticar os casos precocemente.

Os investigadores australianos estimam que será classificado como um "cancro raro" na nação até 2020 e que deverá afectar cerca de seis pessoas em cada 100 mil, num país onde a média de casos já é de sete pessoas doentes em cada 100 mil. Em 2035, prevêem que irá cair para quatro casos em cada 100 mil.

Se este marco for alcançado, dever-se-á em muito ao progresso dos programas de prevenção nacional da Austrália, não tivesse sido este país um dos primeiros a introduzir uma vacina para mulheres contra o Vírus do Papiloma Humano (VPH) em 2007, que foi também alargado a homens já que estes podem ser transmissores do vírus, e complementou uma iniciativa de vacinação que já existe na Austrália desde 1804.

O cancro do útero é causado por tipos de HPV de "alto risco" – uma infecção sexualmente transmissível que pode afectar homens e mulheres. É o quarto cancro mais comum no mundo e tem uma taxa de mortalidade global alta, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta infecção sexual é das mais comuns no planeta e o vírus tem mais de 200 estirpes possíveis: um terço afecta os órgãos genitais e a sua propagação começa por ser assintomática, pelo que a prevenção, através de consultas médicas regulares e a toma de vacinas, é fulcral para combater a doença. O risco aumenta a partir do início da vida sexual, mas o vírus pode afectar qualquer pessoa, independentemente da idade, género e tipologia de risco.

De acordo com a mesma organização, cerca de nove em cada dez casos deste tipo de cancro ocorrem em países com baixos e médios rendimentos.

A doença em Portugal

A nível Europeu, há anualmente 60 mil casos. Em Portugal, são diagnosticados todos os anos cerca de mil, um número que tem descido desde que foi implementada a vacina contra o cancro do colo do útero em 2008. Contudo, continua a ser o 7.º tipo de cancro mais comum e o 2.º mais recorrente em mulheres entre os 15 e os 44 anos no país.

Segundo o relatório sobre as doenças oncológicas em Portugal de 2017 da Direcção-Geral de Saúde (DGS), - Programa Nacional para as Doenças Oncológicas - "no Cancro do Colo do Útero verificou-se uma diminuição tanto no número de óbitos como na taxa padronizada. A expansão dos programas de rastreio tem-se reflectido em ganhos de saúde importantes, havendo ainda alguma margem para melhoria", entre o período de 2011 a 2015.

Esta diminuição está associada, segundo a DGS, à introdução da vacina no Programa Nacional de Vacinação (PNV), que conseguiu ter um forte impacto num dos principais problemas oncológicos do país nas décadas passadas – em 2012, Portugal tinha cerca de nove casos por cada 100 mil pessoas -, e nas campanhas de rastreio.

Apesar destes avanços, Portugal continua a ser um dos países da Europa Ocidental com maior incidência de casos do cancro do colo do útero.

No mesmo relatório, a DGS espera, até 2020, conseguir "Expandir a cobertura dos rastreios oncológicos (…) a todo o território nacional", "Reduzir percentagem de cirurgias oncológicas" no país e "Promover a integração de cuidados entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares em três patologias oncológicas".