O objecto celeste de composição ainda desconhecida está localizado nos confins do nosso sistema solar, a milhas de Plutão. Poderá tratar-se de um planeta anão.

Cientistas das universidades de Carnegie, Arizona e Havai descobriram recentemente um objecto ainda não-identificado localizado na extremidade do nosso sistema solar, a milhas de distância do ex-planeta Plutão.



Os investigadores Scott Sheppard, Chad Trujillo e David Tholen cruzaram-se com este corpo celeste e rochoso durante as buscas por planetas anões e pelo "Planeta X" – uma possibilidade suportada matematicamente que sugere a existência de uma "Super Terra" do tamanho de Neptuno e com uma massa dez vezes superior à do nosso planeta, que poderá ser encontrada a uma distância considerável de Plutão. Devido a estas coincidências, os cientistas envolvidos na descoberta consideraram também a hipótese de este corpo pode estar a orbitar o "Planeta X".



Todas estas considerações são hipóteses que continuam a ser investigadas, já que a "existência de mundos distantes é apenas teorética neste momento e ainda não há nenhuma observação directa do objecto referido [Planeta X]", esclareceu a NASA no seu site oficial.

Os cientistas que lideram o projecto acreditam que o objecto celeste deverá tratar-se de um planeta anão, tendo em conta que só tem um diâmetro de 300 quilómetros. Não foi fácil encontrá-lo não devido ao seu tamanho reduzido, mas por causa do seu período orbital longo, o que o faz mover-se muito lentamente. Foi observado pela primeira vez em Outubro de 2015 através do telescópio japonês Subaru no Mauna Kea, no Havai, e posteriormente seguido nos anos decorrentes, até ser encontrado agora.



O objecto, baptizado de 2015 TG387, foi descoberto a cerca de 80 unidades astronómicas (AU) do Sol (uma unidade de medida definida pela distância entre a Terra e o Sol). Para contextualizar: Plutão encontra-se a cerca 34 AU do Sol, o que significa que este corpo celeste está cerca de duas vezes e meia mais distante do Sol do que Plutão.

"Pensamos que haverá milhares de pequenos corpos como o 2015 TG387 na fronteira do nosso sistema solar, mas a distância torna-os muito difíceis de encontrar", explicou Tholen ao portal científico Eureka. Actualmente, só conseguiríamos detectá-lo quando estivesse no seu ponto mais próximo do Sol", referiu.

"Estes objectos distantes são como migalhas de pão que podem levar-nos ao Planeta X", acrescentou Sheppard. "Quantos mais encontrarmos, melhor vamos conseguir compreender o Sistema Solar e o possível planeta que achamos que está a determinar as suas órbitas – uma descoberta que iria redefinir o nosso conhecimento da evolução do Sistema Solar", frisou.



O 2015 TG387 será anunciado à comunidade científica esta terça-feira pelo Minor Planet Center da União Internacional de Astronomia. Um artigo com todos os detalhes da descoberta também será submetido à revista Astronomical Journal.