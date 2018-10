A época dos prémios Nobel 2018 começou esta segunda-feira com os primeiros galardões a serem entregues às ciências exactas, nas áreas da Fisiologia ou Medicina, Física e Química. Os mesmos representam avanços significativos na terapia do cancro, na física de laser, na enzimologia e no desenvolvimento de proteínas. Os vencedores dos Nobel da Economia e da Paz serão anunciados nos próximos dias.

Nobel da Medicina pode ser resposta para a cura do cancro

O primeiro prémio entregue foi o Nobel da Medicina, esta segunda-feira. Coube aos imunologistas James P. Allison e Tasuku Honjo a honra e o reconhecimento por parte do Instituto Karolinska, que faz a entrega do prémio, graças às suas "descobertas na terapia de cancro através da inibição da regulação imunitária negativa". O comité do Nobel considerou que a investigação é "um novo paradigma na luta contra o cancro" mas o que significará para o cidadão comum?

Até agora, a maioria das estratégias de terapia de cancro tinham como alvo as células cancerosas mas o norte-americano e o japonês desenvolveram abordagens que "utilizam os travões das células do nosso sistema imunitário para travar o cancro", como refere o comité.

A principal propriedade deste método inovador aproveita assim a capacidade do nosso sistema imunitário de atacar as células cancerosas e estimula-o, bloqueando os "travões" das células do sistema imunitário – os linfócitos T, grupo de glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos. Através disso, o sistema imunitário tem uma maior rapidez de acção e actua sobre as células cancerosas de maneira mais célere.

No entanto, Allison e Honjo optaram por estratégias diferentes dentro do mesmo modo de actuar. Enquanto o norte-americano investigador na Universidade do Texas, em Houston, utilizou no seu estudo um receptor de proteínas - o CTLA-4 - que funciona como "posto de controlo" das células imunitárias, o japonês, da Universidade de Quioto, estudou a proteína PD1 - um anticorpo conhecido por regular a resposta das mesmas células no organismo, mas com um mecanismo de acção diferente.





Until the discoveries made by the 2018 Medicine Laureates, progress into clinical development was modest. "Immune checkpoint therapy" has revolutionised cancer treatment and has fundamentally changed the way we view how cancer can be managed. #NobelPrize pic.twitter.com/ExVk7fHesr

Cada um provou à sua maneira que estas moléculas travavam a resposta do sistema imunitário e, usando anticorpos para impedir que estes actuem, era possível acelerar o processo de destruição de células cancerígenas. As duas teorias complementares, que ganharam ex-aequo o Nobel, mostraram ser eficazes na luta contra o cancro, com resultados em casos de melanoma, cancro dos pulmões e dos rins.

O Instituto Karolinska refere que a terapia de controlo imunitário – os tais "postos de controlo" -, revolucionou o tratamento do cancro e mudou fundamentalmente a maneira como encaramos esta doença.

Nobel da Física para a "revolução" na física de laser

Na terça-feira foi a vez de três investigadores serem reconhecidos pela Academia Real das Ciências da Suécia com o Nobel da Física. O prémio foi dividido também em duas metades: de um lado, o norte-americano Arthur Ashkin; do outro, o francês Gérard Mourou e a canadiana Donna Strickland, a terceira mulher a ser reconhecida com o prémio sueco na área – depois de Marie Curie em 1903 e Maria Goeppert-Mayer em 1963. A razão da distinção? "Invenções revolucionárias no campo da física dos lasers", refere o comité.

Arthur Ashkin, dos Laboratórios Bell, nos Estados Unidos, fez as suas descobertas em 1987 quem dizem respeito a "pinças ópticas" utilizadas para estudar sistemas biológicos e controlar organismos vivos microscópicos. O próprio criou esta ferramenta utilizando luz laser para movimentar partículas através de um feixe de luz. Tal façanha, própria de um filme de ficção científica, acontece devido à pressão da luz feita para empurrar e controlar a posição de objectos microscópicos.

Ashkin utilizou estas pinças para conseguir captar células vivas, vírus, partículas e até átomos. O grande avanço científico partiu da captura de bactérias vivas sem que estas não ficassem danificadas para poder, assim, "investigar a maquinaria da vida".





Arthur Ashkin, awarded the 2018 #NobelPrize, had a dream: imagine if beams of light could be put to work and made to move objects. He realised his dream by creating a light trap, which became known as optical tweezers. pic.twitter.com/6W6juINq5f — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de outubro de 2018





Os outros laureados, Mourou e Strickland, desenvolveram "um método de gerar pulsos ópticos ultra-curtos de alta intensidade" através de uma técnica denominada chirped pulse amplification (CPA), ou qualquer coisa como "amplificação de impulsos com dispersão temporal" em português.





With ultrashort and intense laser pulses, we can see events that previously seemed instantaneous. Laser pulses shorter than 100 attoseconds (one attosecond is a billionth of a billionth of a second) reveal the dramatic world of electrons. Read more: https://t.co/e7N1QpQ2Yj pic.twitter.com/VACJgG7c1M — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de outubro de 2018







Os avanços demonstrados vêm revolucionar a física de laser, criando objectos extremamente pequenos e incrivelmente rápidos para serem utilizados como instrumentos de alta precisão nas áreas da indústria e medicina e melhorar a nossa vida.





Ultra-sharp laser beams make it possible to cut or drill holes in various materials extremely precisely – even in living matter. Millions of eye operations are performed every year with the sharpest of laser beams.#NobelPrize pic.twitter.com/MiYb4i8AHw — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de outubro de 2018





Nobel da Química "assume o controlo da evolução"

A última das honras em ciências exactas nos Nobel 2018 foi anunciada esta quarta-feira pela Academia Real das Ciências da Suécia. O prémio da Química acabou também atribuído em metades, com Frances H. Arnold a ficar com uma pela "evolução dirigida a enzimas" e George P. Smith e Gregory P. Winter a ficarem, em conjunto, com a outra "pelo trabalho desenvolvido sobre peptídeos [conjuntos de aminoácidos ou fragmentos de uma proteína] e anticorpos em fagos".

O comité do Nobel referiu que "os métodos que os premiados desenvolveram servem para promover uma indústria química mais verde, amiga do ambiente, produzir novos materiais, fabricar biocombustíveis sustentáveis, tratar doenças e, assim, salvar vidas".

Mas como? O mesmo explica que os laureados "assumiram o controlo da evolução" e usaram os mesmos princípios que Darwin em A Origem das Espécies - selecção natural - para "desenvolver proteínas que resolvem os problemas químicos da humanidade."

Frances Arnold, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos EUA, realizou a primeira "evolução dirigida de enzimas" – proteínas que aceleram reacções químicas no nosso organismo que, sem a sua presença, dificilmente aconteceriam. São elas as responsáveis por processar a comida que comemos e por fazer respirar as células que nos compõem.



O que fez a cientista? Pegou em componentes de informação genética (genes) comuns a todas as espécies e transformou-os. De seguida, inseriu esses genes nas bactérias, que são usadas como modelos produtores de enzimas também elas alteradas – as mais eficientes a acelerar uma certa reacção química são seleccionadas e as restantes, descartadas. Depois da selecção, inicia-se um novo ciclo de evolução.





Frances Arnold, awarded the 2018 #NobelPrize, conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Enzymes produced through directed evolution are used to manufacture everything from biofuels to pharmaceuticals.@francesarnold pic.twitter.com/TGRxgjEHzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de outubro de 2018





Os avanços de George Smith, da Universidade do Missouri, nos EUA, e de Sir Gregory Winter, do Laboratório de Biologia Molecular de Cambridge, no Reino Unido, contribuíram, a meias, para o desenvolvimento de um fago - um tipo de vírus que infecta apenas bactérias -responsável por evoluir proteínas e criar novos fármacos.





2018 #NobelPrize laureate George Smith developed a method known as phage display, where a bacteriophage – a virus that infects bacteria – can be used to evolve new proteins. pic.twitter.com/roX8uOFICe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de outubro de 2018





Primeiro, o norte-americano Smith criou a técnica utilizando fagos para alocar material genético que irá produzir um peptídeo - o tal fragmento de uma proteína - no próprio vírus. O material genético é posteriormente retirado com a ajuda de anticorpos.

Depois, o britânico Winter utilizou a mesma exacta técnica para seleccionar quais os anticorpos com características específicas para se ligarem a moléculas alvo no organismo, tornando-os em potenciais medicamentos.





Sir Gregory Winter, awarded the #NobelPrize in Chemistry, has used phage display to produce new pharmaceuticals. Today phage display has produced antibodies that can neutralise toxins, counteract autoimmune diseases and cure metastatic cancer. pic.twitter.com/p5fOfo0DwJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de outubro de 2018







Com isto, Smith e Winter produziram anticorpos capazes de neutralizar toxinas, neutralizar doenças auto-imunes e até apresentar resultados no tratamento do cancro metastático.