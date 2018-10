Heroínas de Agustina chegam ao Teatro Aberto

O Teatro Aberto, em Lisboa, abre a temporada com a apresentação da ópera Três Mulheres com Máscara de Ferro, com libreto de Agustina Bessa-Luís e música (para clarinete, violino, violoncelo e piano) de Eurico Carrapatoso. Este espectáculo estreou com grande êxito em Outubro de 2014 na Fundação Gulbenkian e é reposto agora - sexta e sábado, 5 e 6 de Outubro, às 21h30, e domingo, 7, às 16h, com bilhetes a €20.A encenação deste drama num acto é de João Lourenço, enquanto a direcção musical foi entregue a João Paulo Santos. As três protagonistas - Fanny Owen, Ema e Sibila, heroínas oriundas de famosos romances da autora - serão interpretadas pelas solistas Ana Ester Neves, Angélica Neto e Patrícia Quinta.