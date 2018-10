A Colónia Agrícola de Santo Isidro de Pegões foi o último e mais bem-sucedido projecto da Junta de Colonização Interna, um organismo criado em 1936 para fomentar a agricultura em terrenos baldios e propriedades públicas. Ao todo, foram criadas nove colónias, mas a única que vingou até aos dias de hoje foi a de Pegões.



A proposta do Estado Novo para fixar população em terrenos baldios e públicos parecia um sonho para a grande maioria dos portugueses nos anos 50. À chegada, os colonos recebiam uma casa nova com três quartos, estábulo, cocheira, sótão e casa de banho - um luxo para a época -, mais cerca de 18 hectares de terra, o equivalente a 18 campos de futebol. Tinham ainda escola para os filhos, um médico e um centro social onde as crianças poderiam ficar depois da escola e onde as mulheres aprendiam a costurar.



A Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, criada em 1958 para apoiar os colonos e receber as uvas dos 806 hectares de vinha plantados, é hoje uma das mais bem-sucedidas empresas de vinho no país: vende mais de 16 milhões de garrafas por ano para 40 países e recebeu mais de 500 distinções e prémios nacionais e internacionais.





