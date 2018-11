Raiva, a fome e a miséria nos tempos de Salazar

António Dias Matos inspira o filme de Sérgio Tréfaut, depois de ser protagonista de Seara de Vento de Manuel da Fonseca. A sociedade profundamente dividida do Estado Novo, o poder e a pobreza entram no retrato (neste caso, a preto e branco) do Alentejo dessa época.

A tragédia que atingiu a vida de António Dias Matos aconteceu no início dos anos 30 do século passado no Cantinho da Ribeira, um monte perto de Beja. A vida que acabou abatida pela GNR inspirou o livro Seara de Vento de Manuel da Fonseca e está, agora, nos grandes ecrãs no filme Raiva de Sérgio Tréfaut, que leva os espectadores ao Alentejo durante o Estado Novo e fala sobre as relações de poder e da pobreza vivida na altura.



A obra-prima de Manuel da Fonseca foi publicada em 1958 e esteve interdita pelo Estado Novo até 1947. Exemplo máximo do neo-realismo português, o livro tem como base a luta entre ricos e pobres, entre quem possui terras e quem a trabalha - e centra-se no drama de uma família atingida pela miséria e pela injustiça.



Agricultor e pai de sete filhos, António Dias Matos (que no livro se chama Palma) foi acusado de roubar um latifundiário e, consequentemente, deixou de ter quem lhe desse trabalho, numa sociedade onde as forças das famílias ricas, e da própria GNR, oprimiam violentamente os camponeses.



Apesar dos protestos da filha, Matos dedica-se ao contrabando, decisão que molda o futuro de toda a família. A mulher é detida e forçada a confirmar a actividade ilegal a que o marido se dedicava, acabando por se suicidar. Depois de cumprir pena de prisão, o camponês vai a casa do latifundiário e mata-o, a ele e ao filho, com tiros de caçadeira. Refugia-se em casa, é cercado pela GNR, durante mais de dez horas, e acaba por ser abatido pelas autoridades.



Filmado a preto e branco, Raiva procura contar a luta pela sobrevivência, a fome, a morte e a vida daqueles que viviam com menos do que pouco. "Filmar assim é um acto de resistência e um dever para com todos os que viveram assim, para que as suas vidas e as suas histórias não sejam totalmente apagadas", disse Tréfaut, em entrevista ao Observador, onde confessou que chegou a pensar chamar O Pão ao filme por todas as personagens terem fome.



Pelos anos 50, Portugal estava dividido entre uma minoria de famílias senhoriais, proprietários e lavradores abastados por oposição a uma maioria de criados e criadas, que ajudavam na lavoura e nas lidas das casas. A economia nacional dependia da agricultura e, para além de Lisboa e Porto, não existiam cidades médias como hoje, mas grandes vilas geridas pela população agrícola – dados da altura indicam que ¾ da população viviam do campo.



A fome não era, porém, um traço característico apenas do Interior de Portugal. Maria Filomena Mónica, investigadora e socióloga, escreveu um livro, Os Pobres (2016), que é uma abordagem intimista da pobreza como a autora a descobriu, aos 16 anos, num bairro de lata.



Foi lá levada, com as colegas, pelas freiras do colégio que frequentava. O objectivo era aprender o que era a caridade; para Maria Filomena Mónica, foi o estilhaçar de uma realidade, como explicou então à SÁBADO. "Foi em 1959, e por determinação das freiras do colégio onde estudava, que «descobri» os pobres. Vivia então entre a Rua Rodrigo da Fonseca, a Rua Braamcamp, a Rua Joaquim António de Aguar e a Rua Artilharia Um: o que estava fora deste quadrilátero não existia", contou.



"O mais marcante foi a miséria da família que me foi «entregue» pelas freiras: frequentemente, a Adriana, assim se chamava a «minha» pobre, não tinha dinheiro para dar de comer ao filho, este não tinha uns sapatos dignos desse nome e o chefe da família estava na prisão", confidenciou ainda, garantindo ainda que não conseguiu transmitir o sentimento de revolta que se apoderou de si. "Para a maior parte dos meus amigos e para os seus pais, «pobres sempre os teríamos entre nós». Os ricos deveriam exercer a caridade e os pobres a resignação."



A pobreza e a injustiça social que se repetem sistematicamente foram as questões escolhidas por Tréfaut para fio condutor do filme. ""Esses problemas existem e terão sempre de ser resolvidos, independentemente de alguém vir e dizer que a solução está encontrada", disse à Lusa.



Raiva, uma co-rodução entre Portugal, Brasil e França, que se estreou nos cinemas portugueses esta quinta-feira. Em Abril deste ano, foi distinguido no Festival de Cinema de Moscovo com o prémio da Federação de Cineclubes da Rússia e com o prémio do jornal Kommersant. O elenco conta com Hugo Bentes, Isabel Ruth, Leonor Silveira, Rita Cabaço, Kaio César, Adriano Luz, Lia Gama, Herman José, Luís Miguel Cintra, Rogério Samora e Caterina Wallenstein, entre outros.