Desde o final dos anos 90 que João Rebelo, livreiro, compra peças de Salazar e diz: "Tenho para mais de 50 originais. Todos os livreiros sabem que quem tem o maior número de peças do Dr. Salazar sou eu." Explica que a coleção tem crescido ao longo dos anos e que compra diretamente ao sobrinho-neto de Salazar, Rui Melo. Mas João Rebelo está sempre atento aos leilões. Como o de 1999, descrito pelo jornal A Capital como um dos maiores de sempre. É nessa altura que compra a fotografia de Salazar com dedicatória para o ditador italiano Mussolini, que colocou no OLX por 5 mil euros. Diz que já recebeu ofertas de uma leiloeira italiana, mas não chegaram ao preço pretendido. É que João Rebelo faz questão de frisar que é comerciante e tem tudo à venda. Ou, melhor, quase tudo.Confessa que há peças de que não abdica e enumera algumas: livros de escola do Dr. Salazar, "antes do secundário", fotografias das irmãs e cartas para elas. "Também tenho uma carta da Irmã Lúcia para o Dr. Salazar. Isso não vendo. Já lhe estou a dizer o que não devia." Sempre discreto, revela que tem o espólio espalhado por vários locais, e recusa ser fotografado para a entrevista.