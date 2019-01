Beatriz Goulart adorava comprar malas. "Não havia um mês em que não comprasse uma", confessa à. Acumulou tantas que enchiam o gavetão de uma cama. "Devia ter umas 40 e só usava duas ou três. As outras ficavam esquecidas." Foi também por isso que decidiu eliminar a veia consumista e descobriu o minimalismo, um estilo de vida definido por dois norte-americanos em 2010 e que tem chegado a Portugal nos últimos anos.Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus abandonaram posições de chefia e grandes salários por uma vida mais simples. A opção surgiu depois de Joshua Fields Millburn ter perdido a mãe e ter-se divorciado no mesmo mês, em 2008. O diretor de operações reconheceu que se esquecera da família porque estava viciado em ganhar dinheiro para comprar mais coisas. "Quando comecei a libertar-me delas senti-me mais feliz", diz no documentário Minimalism: A Documentary About the Important Things (minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes), acessível no Netflix.

