O tumor que tem do lado direito da cabeça não a impediu de tirar uma licenciatura em gestão de empresas. Nem de se pós-graduar, ou de fazer um mestrado. Ou sequer de viajar até à Austrália com as amigas – o que fez quatro anos após o diagnóstico. Mas impossibilita-a de comprar uma casa. "Jamais pensei que por causa desta doença não tivesse direito a um seguro de vida. Sinto-me discriminada", diz à SÁBADO.

O problema que Célia enfrenta é comum a outros sobreviventes de cancro. Chama-se discriminação financeira e estima-se que afete cerca de 10 milhões de doentes oncológicos em toda a Europa – segundo dados da organização Youth Cancer Europe.