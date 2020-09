Os gémeos de Harry Potter chegaram ao Lego. Falámos com eles e com o criador do set, o português Marcos Bessa

Marcos Bessa, o designer português do set Foto: DR

Imagine-se neste cenário. Cresceu num ambiente em que a Lego fazia parte do brincar do dia a dia, numa era em que já havia Internet mas ainda não se era consumido pelas redes sociais. A certa altura, entra noutro mundo mágico, o de Harry Potter, e, durante as filmagens, há algo que está sempre presente: as peças de Lego (para brincar nas horas livres, claro). Como os universos ficcionais agora vivem em constante expansão, anos depois vê a personagem que interpretou num set da Lego. Eis a história de James e Oliver Phelps, os gémeos Weasley na saga Harry Potter.Fala-se deles porque a sua loja, Magias Mirabolantes, faz parte de um novo set da Lego, o Diagon Alley, o maior do Wizarding World da Lego, dedicado a Harry Potter, com 5.544 peças, 14 minifiguras (entre as quais os gémeos Weasley, mas também Harry, Hermione e Ron, entre outros) e totalmente modular. Ou seja, quem montar o set pode recriar a rua mais famosa da saga como quiser. E não só, mas já lá vamos.esteve à conversa com os gémeos Phelps, que além de terem a sua loja e figuras no set, dão também corpo a uma campanha de realidade aumentada que permite visitar a Diagon Alley, através de um QR code, em qualquer loja Lego, ou, se preferir ser mais criativo, construir esse QR code em casa, com peças de Lego, e aceder através do smartphone a http://lego.com/EnterTheMagic Falámos também com o português Marcos Bessa, que trabalha há 10 anos na Lego e foi o lead designer deste set. É ele que nos conta como surgiu: "A Diagon Alley estava sempre em discussão, havia sempre dúvidas sobre quando a lançar e qual seria a execução certa. Mas, há cerca de ano e meio, começamos a discutir mais a sério. Sei que é um produto caro [€399,99], exclusivo das lojas Lego [físicas e online], mas traz muitas coisas boas. São 5.544 peças de pura magia."James e Oliver Phelps cresceram a montar Lego, mas sempre tiveram relações diferentes com o brinquedo. Diz Oliver: "Ele [James] montava uma nave espacial e eu depois destruía. E ele construía de novo." James continua a ser um ávido fã da Lego, faz parte do seu dia a dia, já Oliver regressou agora à infância com o irmão graças a Diagon Alley: "Quando estávamos a trabalhar no set, voltei a ter esta sensação de brincar. E, de facto, nunca desaparece. Brincar com Lego é daquelas coisas que fazes independentemente da idade."É o mesmo Oliver que afirma: "Provavelmente não vou deixar a minha figura no set. Vou colocá-la em destaque na minha sala." Também James se orgulha do boneco: "Quando nos convidaram para participar, nem hesitámos. Sobretudo quando tivemos oportunidade para ver o set a ser construído e brincar com as nossas figuras. Eu acho que ter uma figura Lego sua é uma ambição de qualquer ser humano."De volta a Marcos Bessa, impõe-se uma pergunta: porquê um set modular? "Tenho de reclamar algum crédito disso, era um sonho meu. Sempre gostei desse tipo de estrutura, mas ainda não tinha podido desenvolvê-lo e, quando comecei a trabalhar neste set, pensei que podia ser a minha oportunidade de criar edifícios modulares. Foi uma forma de dar mais versatilidade ao produto."A versatilidade de que Marcos fala vai além do set: além de ser possível montar a rua de Harry Potter da forma que se desejar, os seus edifícios são compatíveis com outros edifícios e ruas da Lego. Ou seja, a Loja de Varinhas do Ollivander, a loja de materiais de escrita Scribbulus, Equipamentos de Qualidade para Quidditch, o Profeta Diário, a gelataria de Florean Fortescue, a livraria Flourish & Blotts e a Magias Mirabolantes dos Weasley podem sair do set e serem montadas em qualquer outro universo Lego – e sem perder o nível de detalhe que deu fama à marca."É incrível. Obviamente que a Lego é conhecida por fazer produtos de alta qualidade, mas quando vês um set como este, todo montado, percebes como é valioso.", comenta James. E Oliver confirma: "É uma boa reconstrução destes espaços nos filmes. Os fãs vão ficar impressionados." São 5.544 peças de boa impressão: Diagon Alley chegou às lojas Lego a 1 de setembro.