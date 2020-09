Sete obras-primas restauradas de Akira Kurosawa em Lisboa e no Porto

Sob a designação SETE AKIRA KUROSAWA, este ciclo reúne sete obras-primas essenciais do grande mestre japonês, que vão de Viver (1952) a Pouca Terra... Pouca Terra (1970), os filmes que balizam o período de ouro da sua obra, onde vamos encontrar o corpo principal do seu trabalho.Com cópias digitais restauradas, cinco destes filmes são inéditos comercialmente em Portugal e vão agora ter finalmente a sua estreia portuguesa.O ciclo arranca a 17 de setembro, nos cinemas Medeia Nimas, em Lisboa, e no Teatro do Campo Alegre, no Porto, com Os Sete Samurais (1954, versão integral), que fica uma semana em cartaz. O mesmo acontecerá com os seguintes: a 24 chega às mesmas salas Yojimbo, o Invencível (1961), que Francis Ford Copolla, autor de Apocalipse Now e da trilogia O Padrinho, considera um dos melhores filmes de todos os tempos).Já em outubro, sempre às quintas feiras, estreiam os filmes inéditos em salas nacionais, por esta ordem: Viver (1952), A Fortaleza Escondida (1958), O Barba Ruiva (1965), o shakespeareano O Trono de Sangue (1957) e finalmente Pouca Terra... Pouca Terra.Akira Kurosawa (1910-1998) foi um dos cineastas mais influentes para o cinema das últimas décadas, mestre para um grande número de realizadores, caso de Martin Scorsese, que afirma: "Deixem-me dizer o seguinte: Kurosawa foi o meu Mestre. E o Mestre de muitos outros realizadores. […]Podem imaginar o que sentíamos, nós que éramos novos e cujos olhos se abriam para o cinema, podem imaginar o impacto daquele grau de mestria. Ainda sinto o mesmo choque, o mesmo maravilhamento quando vejo os filmes hoje. […] É como se os visse pela primeira vez. Akira Kurosawa ensinou-nos tanto, deu-nos tanto […] Foi o nosso grande Mestre, o nosso sensei."Os filmes serão posteriormente exibidos em Coimbra, Braga, Setúbal, Figueira da Foz e noutras cidades, em datas a anunciar.