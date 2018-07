Imagem com citação falsa atribuída a Quino

A lei que legaliza o aborto na Argentina será votada na câmara alta do parlamento a 8 de Agosto. Nas redes sociais, tornou-se viral uma imagem em que Mafalda, a mais célebre criação do cartoonista Quino, é descrita pelo próprio como contra o aborto. O seu autor desmentiu tudo.A imagem que foi partilhada nas redes sociais referia palavras de Quino e as cores adoptadas por apoiantes e opositores da legalização da interrupção voluntária da gravi-dez: verde para é favorável ao aborto, e azul-celeste para quem é contra."Comentaram comigo como se está a usar sem a minha permissão a imagem de Mafalda na campanha de legalização do aborto (algo que me enoja) mas aproveito para clarificar que Mafalda estará sempre a favor da vida, por isso, não lhe ponham um lenço verde, porque a sua cor é o azul celeste", lê-se na citação falsamente atribuída a Quino.O cartoonista soube desta história pelo seu sobrinho e cuidador, Diego Lavado. Logo quis emitir um comunicado através da sua editora, a Ediciones de la Flor."Foram difundidas imagens de Mafalda com o lenço azul que simboliza a oposição à lei de interrupção voluntária da gravidez. Eu não o autorizei, não reflecte a minha posição e solicito que seja removida", afirmou Quino. "Sempre acompanhei as questões de direitos humanos no geral, e as dos direitos humanos das mulheres em particular, a quem desejo sorte nas suas reivindicações."O cartoonista não disse explicitamente qual era a sua posição em relação à lei, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados da Argentina.Quino tem 86 anos e perdeu grande parte da visão. Vive agora na província de Mendoza, junto aos Andes.