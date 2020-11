Delírios de Van Gogh foram causados por abstinência de álcool

"Desde a sua juventude, terá desenvolvido traços de uma desordem subjacente de limite da personalidade, juntamente com bipolaridade. Agudizados pelo álcool, má nutrição e tensões psicossociais, a crise traduziu-se na mutilação da orelha", explicou ao El País Willem A. Nolen.





No dia 29 de julho de 1890, com 37 anos, Vincent Van Gogh morreu devido a uma tentativa de suicídio dois dias antes. Uma nova investigação sobre o estado de saúde mental do pintor que deixou um famoso legado artístico concluiu que alguns dos seus episódios de alucinações foram provocados pela abstinência de álcool.Publicado no International Journal of Bipolar Disorders , o estudo realizado por uma equipa de psiquiatras e neurologistas holandeses apresenta-se como o mais extenso efetuado até à data. Os investigadores leram 902 cartas escritas pelo artista, 820 das quais endereçadas ao seu irmão Theo e a outros familiares, e entrevistaram três historiadores que estudaram Van Gogh.Desde que se suicidou na localidade francesa de Auvers-sur-Oise que as teorias sobre o estado de saúde mental de Van Gogh proliferaram. Para esta nova análise, liderada pelo psiquiatra Willem A. Nolen, os investigadores do Hospital Universitário de Groningen consultaram ainda documentos médicos daquela época. Os médicos que trataram o pintor chegaram, na altura, a várias conclusões: foi-lhe diagnosticado uma "alienação transitória" após cortar a orelha esquerda, "um ataque maníaco agudo com delírio generalizado" e "ataques de epilepsia separados por longos intervalos".Este novo estudo indica ainda que o seu estado de saúde se agravou com momentos de depressão severa, da qual não conseguiu recuperar.Os investigadores concluíram que terá sido no período em que esteve internado, após ter cortado a orelha, que o pintor deixou de consumir bebidas alcoólicas. "Aqueles que consomem grandes quantidades de álcool, combinado com uma má alimentação, correm o risco de comprometer a sua função cerebral. Para além disso, parar abruptamente o consumo de álcool pode levar ao fenómeno de abstinência, incluindo delírios. Por isso, é provável que pelo menos a primeira psicose que teve em Arles, onde terá deixado de beber repentinamente, dias depois de ter cortado a orelha, tenha sido, na verdade, um delírio causado pela abstinência ao álcool", revela o estudo.Segundo os investigadores, nem o próprio Van Gogh entendia o que se passava consigo. A viver em Amsterdão, em 1877, escreveu: "A minha cabeça arde, estou confuso e tenho medo". Willem A. Nolen sublinha que as suas cartas não eram destinadas a médicos mas sim a parentes e amigos, sendo possível que "suavizasse [a gravidade dos sintomas] para não os alarmar".