Barack e Michelle Obama lançaram a Higher Ground Productions em 2018, quando assinaram um acordo com a plataforma de 'streaming' de vídeo por subscrição Netflix para produzir filmes, séries e documentários.



A ideia na altura era criar novas e diversas vozes na indústria de entretenimento.



"Esperamos cultivar e ajudar na afirmação de vozes de talento, fontes de criatividade e de inspiração que promovam uma maior empatia e compreensão entre as pessoas", afirmou então Barack Obama, num comunicado.



A parceria agora anunciada com o Spotify procura expandir esse objetivo.



"Estamos entusiasmados (...) porque os 'podcasts' oferecem uma oportunidade extraordinária para encorajar um diálogo construtivo, fazer as pessoas sorrirem e refletirem e, esperamos, para se aproximarem umas das outras", afirmou o ex-Presidente dos Estados Unidos (2008-2016), num comunicado hoje divulgado.



Michelle Obama disse, por sua vez, que espera que esta nova aposta possa ajudar as pessoas a se relacionarem emocionalmente, afirmando que será uma "oportunidade" para dar espaço "às vozes que são muitas vezes ignoradas ou reduzidas ao silêncio".



O valor deste novo acordo não foi revelado.



Em março de 2017, o casal Obama assinou um contrato com a editora Penguin Random House na ordem dos 60 milhões de dólares (cerca de 50,8 milhões de euros), segundo avançaram na altura vários meios de comunicação social norte-americanos.



O acordo previa a edição de um livro assinado por cada um deles.



O livro de memórias de Michelle Obama, "Becoming: A minha História", foi publicado em novembro do ano passado.

