Há 75 anos, nas praias do norte de França, os Aliados – 156 mil soldados americanos, ingleses, canadianos e franceses - desembarcaram na Normandia para dar início a uma das operações que iria provocar o fim da Segunda Guerra Mundial e a ameaça nazi.

Para comemorar o dia do início da libertação da Europa da visão nazi, três veteranos do segundo conflito mundial, todos com cerca de 90 anos de idade, decidiram saltar de paraquedas para as praias, de forma a homenagear o que foi conseguido no Dia D.

Há 75 anos, estes três homens saltaram para o desconhecido. Agora, saltaram para a Europa democrática. Harry Read, de 95 anos, fazia parte do Exército de Salvação e no Dia D tinha era um jovem de 20 anos que trabalhava como operador para o Royal Signals. John "Jock" Hutton, de 94, tinha apenas 19 anos e estava a servir no regimento de paraquedas de Lancashire quando saltou do avião e aterrou na Ponte Pegasus.

Na quarta-feira, recriaram o momento em Sannerville, em França.

Read disse aos jornalistas: "Achei que o salto foi brilhante, foi incrível em todas as formas. Senti-me bem. A minha saúde está boa e a minha mente aguçada".

As suas palavras foram seguidas do comentário de Hutton, que admitiu sentir-se bem por estar de volta ao solo francês. A sua aterragem não foi tão suave quanto ele gostaria, mas no final correu bem.

Também o veterano da segunda guerra de 97 anos Tom Rice saltou de paraquedas para a praia na quarta-feira, imitando o mesmo salto que fez em 1944. O antigo militar saltou ao lado de outros 200 paraquedistas que prestaram tributo aos soldados da invasão aliada a 6 de junho de 1944.

"Correu perfeitamente. O salto foi perfeito", disse Rice, citado pela Associated Press, acrescentando que iria de novo para o avião e saltaria mais uma vez. O veterano era um paraquedista do exército norte-americano da 101 Airborne Division.

No final de maio de 1944, grande parte da Europa era controlada pelas potências do Eixo – a Itália, Alemanha e Japão. A França foi ocupada pelos nazis em 1940 e libertada quatro anos depois.

Em 1944, as forças aliadas encenaram a Operação Fortitude, com o objetivo de levar a Alemanha a pensar que o exército iria desembarcar em Pas-de-Calais, e não na Normandia, mais a oeste, conseguindo assim que o inimigo dispersasse as suas forças. A 6 de junho, 83 115 soldados ingleses e canadianos, mais 73 000 americanos desembarcaram na costa da Normandia num espaço de 80 quilómetros das praias.

No fim do Dia D, as fortificações alemãs foram vencidas, com uma baixa para os nazis de 4 mil e 9 mil (estimativa).