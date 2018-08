Duzentos convidados, camelos, um salão de estilo neo-árabe e todos os 200 convidados vestidos a rigor: o smoking era proibido, elas foram mascaradas de odaliscas e eles de sultões. À falta de peças melhores, houve quem aproveitassem lençóis de cama ou panos de cozinha para a noite das arábias.

Relatamos a festa exuberante que aconteceu na Quinta do Relógio, Sintra, a 1 de Setembro de 1971, época de ouro das festas de elite do Estado Novo. É Miguel Carvalho e Silva, sobrinho do anfitrião que recorda os pormenores da festa que implicou semanas de preparação, com carpinteiros e costureiros a construírem o ambiente de filme.

Champalimaud, Espírito Santo, Cadaval, Stilwell ou D’Orey foram alguns dos apelidos sonantes dos convidados que por ali passaram. A festa contou com jantar volante e outras surpresas – com o 25 de Abril, a elite desapareceu e o palácio só voltaria a receber festas (bem diferentes) nos anos 90.



Capa n.º 744