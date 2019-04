"’Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os corporativos e o Estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegámos! De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui.’ Saem todos, sem exceção e formam na parada". (Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade; António de Sousa Duarte; Círculo de Leitores)

As palavras do capitão Fernando José Salgueiro Maia (Castelo de Vide, 1 de julho de 1944 — Lisboa, 4 de abril de 1992) foram ditas em Santarém, um pouco antes das 3h30, na madrugada de 25 de abril de 1974. A coluna que comandava ia sair da Escola Prática de Cavalaria (EPC) rumo a Lisboa para ajudar a derrubar a ditadura do Estado Novo. O jovem capitão tinha um dos objetivos principais do plano: ocupar "Toledo", o coração do regime, ou seja, o Terreiro do Paço, onde estavam os Ministérios. Avisara Natércia, a mulher, antes de sair de casa: "É capaz de ser hoje". Foi mesmo e Maia tornou-se um herói nacional, acabando "o dia inicial inteiro e limpo", como lhe chamou Sophia de Mello Breyner Andresen, a conseguir a rendição do presidente do Conselho, Marcello Caetano, no Largo do Carmo. "Sou só um capitão. Querem agora ver que vou tomar conta do País", queixou-se aos camaradas que o acompanhavam, enquanto era pressionado pelo Posto de Comando para conseguir rápido a capitulação. Entrou no quartel da GNR cerca das 17h00 e depois do processo de transição do poder escoltou Marcello Caetano até ao avião que o transportou para o exílio.

Dizia que só fizera "o que tinha de ser feito". Recusou privilégios e honrarias, como ser membro do Conselho da Revolução, adido militar numa embaixada militar ou governador civil de Santarém. Nunca se rendeu à hierarquia militar, que acabou por o marginalizar e humilhar, enviando-o para os Açores, primeiramente, e trazendo-o de volta para Santarém, em 1979, para comandar o presídio militar de Santa Margarida. Regressou à EPC em 1984. Cinco anos depois, foi-lhe diagnosticado um cancro que o vitimou aos 47 anos.

Dividiu os últimos sete anos de vida com Natércia, Catarina e Filipe, os filhos adotivos que vieram alegrar a vida do homem que "adorava crianças". Emigrada atualmente no Luxemburgo, Catarina contou à SÁBADO, numa entrevista feita por email, quem era o "capitão sem medo" longe dos quartéis que definiram a sua vida, como é a responsabilidade de carregar o apelido Salgueiro Maia e o que faz para continuar um legado que começou, faz esta quinta-feira, 25 de Abril, 45 anos.





Catarina Salgueiro Maia à porta da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. (2005) Foto: Sérgio Lemos



"No dia 16 de julho de 1985, nasce Catarina que é quase imediatamente adotada por Natércia e Fernando José. O casal tem agora mais com que se ocupar. Àquele lar a que só faltava a componente infantil, chega no verão, a alegria de uma filha a que o casal decida agora todo o tempo e atenção". (Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade; António de Sousa Duarte; Círculo de Leitores)

Viveu sete anos na companhia do seu pai. Que recordações tem desses tempos? Que momentos guarda com especial carinho?

Tenho algumas recordações! Do meu pai nos sentar no colo, na cadeira de baloiço, de ele nos dar jantar, sentados na bancada da cozinha...

Como era o capitão Salgueiro Maia como pai e na sua vida particular? Havia algum gosto especial que o definisse?

O meu pai era uma pessoa bem-disposta. Adorava juntar os amigos e "fazer a festa"! Entre música e comida. Foi um pai maravilhoso! A minha mãe conta que, quando chorávamos de noite, quando ela se ia levantar, ele já lá estava! O meu pai sempre adorou crianças, portanto, não podíamos ter melhor pai.

O que havia do herói nacional Salgueiro Maia no pai da Catarina e do Filipe? Os tempos da revolução eram conversa em casa?

Para nós, o meu pai sempre foi só o pai! Éramos muito pequenos para entender que o pai era o Herói de tanta gente! Claro que, com os anos, percebemos a importância dos atos dele, mas ele já não estava connosco.









Tinha nessa altura noção do peso histórico do seu pai? Quando chegou essa perceção? Mais velha, na adolescência, sentiu necessidade de procurar saber mais, de ler o que tinha sido escrito e dito sobre o capitão?

Eu cresci com a historia da revolução! A minha mãe explicou quando achou que tínhamos idade para perceber. Sempre questionei e adoro que me contem as estórias daquele dia.

"Em maio, quando se prepara para concluir o 3º ano da faculdade, toma conhecimento pela ordem de serviço 15/79 que em junho seguirá para Santarém. Mas ao contentamento motivado pelo regresso à cidade que tanto gosta, segue-se a deceção de verificar que o local de trabalho em que é colocado não é a EPC mas… o presídio militar. Volta a casa, à mulher e ao café Bijou. Volta a estar próximo de alguns dos camaradas com quem mantém mais e melhores laços de amizade. Mas nem isso, nem a solidariedade dos oficiais dos Movimento [ndr: das Forças Armadas, MFA] são suficientes para apagar o choque pelas novas missões que lhe são confiadas. A arrogância, a humilhação, o despudor e a insensibilidade que os altos comandos das Forças Armadas exercem abatem-se impunemente sobre o capitão". (Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade; António de Sousa Duarte; Círculo de Leitores)

Sentiram, em família, o peso de tudo o que o seu pai passou depois do 25 de Abril a nível militar?

Eu nasci 11 anos depois da revolução, portanto não "sofri" a ida para os Açores! Sei que foi doloroso porque a minha mãe conta. O meu pai sentia que estava a ser castigado.

Após a morte do seu pai, tiveram apoio do Estado? E das Forças Armadas?

Sinceramente, não faço ideia.

Um dos episódios mais recordados e polémicos acontece em 1988, quando o governo de Cavaco Silva recusa uma pensão ao capitão, que depois foi atribuída a dois antigos inspetores da PIDE. A Catarina era muito pequena na altura. Mas quando percebeu o que se tinha passado, o que sentiu? Ainda hoje é uma ferida?

Quando percebi, sim fiquei revoltada, mas com a idade vi que as coisas só têm a importância que lhes damos! Passei a ignorar. As atitudes ficam com quem as pratica e só mostram a essência da pessoa!

"No domingo, 28 de abril, acorda pela primeira vez em três dias, de um par de horas bem dormido. Tudo lhe parece igual. Almoça em casa com a mulher e vai tomar café ao Bijou. Um hábito de sempre do casal. Pelo caminho batem-lhe palmas, dão-lhe os parabéns, há alguém de dez em dez metros que agradece e o cumprimenta calorosamente. Nesses momentos as feições fecham-se completamente. Ou quase, pelo menos. Responde com distanciamento e reage muitas vezes com desdém. Natércia não gosta da forma como o marido procede. Chama-lhe a atenção: ‘Sinceramente, Fernando, tratas tão mal as pessoas que mais parece estarem a ofender-te!’ Encolhe os ombros e responde: ‘Ora, não consigo entender a razão de tudo isto… afinal é ou não verdade que apenas fiz o que tinha de ser feito?!’ Parece falsa modéstia, ‘mas não é’, dizem Hermínio Martinho, Vítor Alves e Pinto Pereira. ‘Ele era assim. Foi sempre assim!’ – remata a companheira." (Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade; António de Sousa Duarte; Círculo de Leitores)





O seu pai é visto por muitos como um herói nacional, um dos maiores de todos. Sentem esse respeito e consideração? Acha que o País foi justo para com o Capitão Salgueiro Maia?

A população em geral, sim. Mas também houve aproveitamento da parte de alguns. Lamento que o lembrem só nos dias especiais ou quando convém! Acho que todos os que participaram na Revolução devem ser lembrados e deve haver um sentimento de gratidão para eles. Foram eles que lutaram por nós.



Diz-se muito que o seu pai foi ostracizado por não ter sede de poder e por se manter neutro e longe das mais variadas disputas do PREC. Concorda com isso?

O meu pai manteve-se fiel aos seus princípios! O meu pai não rumou a Lisboa para proveito próprio! Não o fez para ter poder! O próprio nunca se considerou um herói!

Muitas vezes se fala na questão da trasladação de Salgueiro Maia para o Panteão Nacional e de o capitão sempre ter demonstrado a sua opção por ficar enterrado em Castelo de Vide. A família aceitaria, de alguma maneira, mudar esse desejo?

Já o disse várias vezes, o meu Pai pediu para ficar em Castelo de Vide e é lá que ficará! Foi uma escolha dele e nós, enquanto família, respeitamos.





Estátua em homenagem ao capitão de Abril em Santarém Foto: João Nuno Pepino

45 anos depois do 25 de Abril, o que acha que o seu pai pensaria do Portugal atual?

É difícil dizer, mas com tanta corrupção, aproveitamento e mentira, ficaria com certeza desiludido. As pessoas ainda não sabem distinguir liberdade de libertinagem.

A Catarina emigrou para o Luxemburgo durante a crise. Na altura, foi notícia quando culpou Passos Coelho pela sua decisão e parecia zangada com o País e as suas condições. Já fez as pazes com Portugal?

Nunca me zanguei com Portugal! Zanguei-me com o estado a que se deixou chegar o meu País. Zanguei-me com as atitudes dos nossos governantes, de um modo geral! Infelizmente, ainda não entenderam que quem sofre é a população.





"’O compromisso para fazer o 25 de Abril, que assumi perante os meus homens, foi que daí não resultaria poder pessoal. Portanto, o 25 de Abril também não se iria fazer para os militares ficarem no poder. E eu em especial. Esse foi um juramento que ficou efetivo até ao primeiro Governo constitucional.’" (Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade; António de Sousa Duarte; Círculo de Leitores)

Procura manter o legado do seu pai vivo? Tentar implementar os seus desejos de um Portugal mais justo de alguma maneira?

Luto diariamente para que não o esqueçam e não esqueçam que foram aqueles homens que nos deram a liberdade e nos voltaram a deixar sonhar! Se todos fizermos um bocadinho, Portugal será de certeza um Pais mais justo.

Como explica aos seus filhos quem foi o avô e a sua importância histórica?

O meu filho Martim tem 9 anos e diz que o avô é um super-herói melhor que os da Marvel porque ele é de verdade. A Arizona, que tem 5 anos, adora que lhe leia os livros do Avô Maia. A Daniela tem 15 anos e participa já ativamente e sabe a importância que o avô teve no País!