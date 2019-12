Por agora é um estaleiro na Avenida Marechal Gomes da Costa (junto à RTP), em Lisboa, com nuvens de poeira, entulho pelos cantos e ruído de martelos pneumáticos. Rasgam-se paredes para as futuras 50 salas de aulas (podem ser, por exemplo, de 70 m2 para 22 alunos). Lá em baixo, nas traseiras, as escavações anunciam o parque subterrâneo para professores, funcionários e pais adeptos do "kiss & drop off"– como quem diz, despedem-se dos filhos e saem pela garagem, sem congestionar o trânsito; vão buscá-los pela mesma via.

Chitra Stern, 49 anos, e o marido, Roman, 51, passeiam pelos corredores da United Lisbon International School que vai abrir portas no próximo ano letivo, em setembro de 2020. Mas este é um entre vários projetos do seu portfólio de luxo, de 360 milhões, o valor de mercado dos investimentos que têm desenvolvido no nosso País. São os pais da rede de hotéis Martinhal, em Sagres (2010), Quinta do Lago (2015), Cascais (2016), Chiado (2016) e em finais de 2021 no Parque das Nações. O casal revela à SÁBADO os números e pilares de um império que nasceu em 2001.