É um dos chefs mais condecorados do mundo. Famoso pela sua incomparável cozinha francesa, o monegasco, de 61 anos, criou conceitos inovadores de refeição que reflectem influências internacionais e, por causa disso, conquistou uma reputação global fenomenal.

Cresceu numa quinta do Sudoeste de França e aos 16 anos começou a aprendizagem em escolas de cozinha. Aos 24 tomou conta da sua primeira cozinha e já teve 21 estrelas Michelin simultâneas - apenas Joel Robuchon, que morreu dia 6 de Agosto, com 73 anos, conseguiu mais (31), num ranking em que Gordon Ramsay está em terceiro (16).



O que o levou a querer ser cozinheiro?

Decidi ser cozinheiro aos 12 anos, para desespero dos meus pais. Todos os meus amigos queriam ser pilotos ou engenheiros. A minha mãe disse-me: "E tu queres ser cozinheiro?"



Hoje é um empresário com restaurantes em todo o mundo, livros publicados e ainda gere escolas de formação?

Sou um cozinheiro, não um empresário. Tenho uma equipa enorme que me ajuda a gerir os meus negócios e mais de 2 mil colaboradores em todo o mundo.



A cozinha francesa é mesmo a mais importante do mundo?

Sim, pela sua técnica e pela codificação das regras, é como o solfejo para a música. Há a regra e depois, só então, vem a criação. Mas a base da cozinha francesa é a regra, escrita e antiga, que pode ser usada em muitas outras cozinhas. Foi esta base que eu aprendi quando comecei a trabalhar. Os meus professores foram os chefs Michel Guérard, Gaston Lenôtre, Alain Chapel e Roger Vergé.



Ter bom gosto, em termos de comida, é algo que se aprende?

Temos de estar abertos a isso. É preciso tempo para absorver tudo.



Quantas estrelas Michelin tem?

Cerca de 20 nos meus diversos restaurantes. Mas não tenho só restaurantes com estrelas Michelin. Muitos deles não têm nenhuma.



Gere quantos restaurantes?

Perto de 25. Tenho uma equipa grande para me ajudar e colaboradores de há muitos anos - os mais próximos estão comigo há mais de 25 anos. São chefs, chefs confeiteiros, sommeliers. Muitos estão comigo desde o início das suas carreiras: 80% dos meus colaboradores entraram ao meu serviço como subalternos. Por exemplo, Jean-Philippe Blondet, o chef-executivo no meu restaurante de Dorchester, em Londres, está comigo há 14 anos e tem 35! Esteve no Mónaco, em Paris, em Hong Kong e, agora, em Londres.



Os seus restaurantes são muito caros?

Os meus estabelecimentos vão de bistrôs, com pratos de 30 euros, a restaurantes de alta gastronomia, com pratos de 1.000 euros. Tenho sempre uma proposta para algo a 15 libras, dólares americanos ou euros. Tentamos ser os melhores em todas as categorias.



Qual é o segredo do seu sucesso?

O ADN da cozinha francesa é a base, depois há a atenção dada à fonte, à proveniência e à selecção dos produtos, à sua preparação, ao tempero certo, o ponto certo de cozedura. Há também uma harmonia entre o conteúdo e o recipiente: todos os elementos estão em causa, ainda que estejam fora do prato - falo dos elementos de servir: os talheres, a louça, os copos. E há também, sempre, um interesse muito forte em oferecer os vinhos certos para cada prato. Na gastronomia francesa, há sempre uma ordem entre o início e o fim de uma refeição e todos os detalhes são importantes.



A alta gastronomia foi criada por Luís XIV?

A cozinha do Rei era muito sofisticada, variada e diversificada. Havia uma ordem específica no menu, que tinha uma apresentação muito encenada, artística, e que abrangia os serviços de loiça, as pratarias, as porcelanas, os cristais. Eu faço alta gastronomia no Palácio de Versalhes com jantares inspirados nos festins reais que eram servidos há 300 anos. Havia entre 10 e 25 pratos, mas os convidados escolhiam o que queriam - não comiam todos os pratos. Hoje, no meu restaurante no Palácio de Versalhes, sirvo 10 pratos.



Pode dar-nos um exemplo de um menu de alta gastronomia?

Haveria demasiadas opções para dar apenas um exemplo. Na corte, começariam sempre por uma sopa de legumes, seguida por imensos pratos, sempre muito relacionados com a estação do ano, uma vez que não havia tantas técnicas de conservação como hoje. Por exemplo, na Primavera, havia vegetais novos: espargos, ervilhas, batata-nova. Há alguns anos, decidi retomar o cultivo da Horta da Rainha nos terrenos do Palácio de Versalhes, e temos disponíveis cerca de 50 vegetais diferentes.



Quais são os seus maiores êxitos?

Não há bestsellers. Eu não quero oferecer pratos-assinatura Ducasse, porque eles criam hábitos. Não quero que as minhas equipas estejam continuamente a preparar as mesmas coisas. Cozinhar não tem a ver com repetição nem com uma vertente didáctica: quero garantir que as minhas equipas estão preparadas para trabalhar com peixe e marisco, carne, peças de caça, vegetais…



Ainda cozinha?

Sim, cozinho para os amigos, em casa. Mas provo tudo o que é servido nos meus restaurantes. Decido tudo e provo tudo, todos os dias e todas as noites. É essa a minha função.



Continua a ser um bom chef?

Sim, porque provo comida todos os dias. Defino e aplico a visão que tenho para os meus restaurantes. Actuo como um director artístico. Sou o designer da minha cozinha, aquele que concebe os detalhes e a evolução dos meus restaurantes. A chave do sucesso está na inovação e em continuar a evoluir e a aperfeiçoar. Temos de ir em busca da perfeição, sem nunca a alcançarmos.



Os chefs que trabalham para si são todos franceses?

Não. Por exemplo, os meus dois chefs no Japão são japoneses. Cozinho com base na tradição francesa, mas, no Japão, 85% dos meus clientes são japoneses. E em Londres, 85% dos meus clientes são britânicos. Os nossos clientes são locais. A cozinha francesa dos nossos dias seduz um público muito vasto porque conseguiu adaptar-se à sociedade em que está inserida. Os meus clientes no Japão são japoneses, por isso temos de os seduzir.



E como é que os seduz?

Com a mais perfeita cozinha francesa contemporânea. Os clientes são curiosos, exigentes, bem informados, muito viajados e há imensa concorrência. Não temos outra alternativa senão ser inovadores e fazer o nosso melhor, nunca parando de trabalhar para atingir a perfeição, sem nunca a alcançar.



Como são os novos chefs?

Apaixonados e em constante competição. De cada vez que viajo, descubro novos talentos. Recentemente, descobri a La Mercerie, em Nova Iorque, que foi absolutamente magnífica - e simplesmente magnífico não é nada fácil. Digo sempre que é algo que só se consegue com 95% de trabalho e 5% de talento.



Preparou um jantar para os Presidentes Putin e Trump?

Recebi o Presidente Putin no Palácio de Versalhes e o Presidente Trump no Le Jules Verne, na Torre Eiffel. Os menus foram muito diferentes: 8 pratos para o Presidente Trump e 12 para o Presidente Putin. Sempre houve uma tradição de alta gastronomia de base francesa na corte russa. O Presidente Trump gostou bastante de tudo o que lhe servi: solha, espinafres, tarte de carne, vegetais da horta do Palácio de Versalhes, bife com molho Rossini e batatas insufladas. E, para terminar, um soufflé de chocolate acompanhado com gelado de frutos silvestres vermelhos. Foi simples, mas bom e eficaz. Também fiz um jantar para o Presidente Xi Jingping e, para ele, cozinhei 20 pratos.



Beberam vinho?

Beberam vinhos franceses fantásticos. Um branco Château Cheval, champanhe Dom Pérignon, Château d'Yquem…