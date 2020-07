A brincadeira começou por acaso. Sempre que Bernardo Eiró chegava ao cercado, via o balde da água partido. Um dia, decidiu arranjar um só para ele brincar. Virou costas e, quando olhou novamente, já o animal estava com o balde na boca, pronto para o atirar. "Comecei a perceber que podia ser um jogo, lancei-o outra vez para ele e ficámos ali algum tempo a brincar", conta à. "Gosta de jogar com aquilo, ele atira para mim e eu atiro para ele", diz, divertido.Dário que, só pela descrição, dir-se-ia tratar-se de um cão, é na verdade um dromedário – sim, aquele parente próximo dos camelos, que só tem uma bossa, e pode atingir até 3 metros. Apesar de em África ser bastante comum encontrar dromedários como animais domésticos, não é assim tão normal na Europa – apesar de estar a aumentar a produção destas espécies pelo leite, garante o biólogo.Na verdade, trata-se de um animal exótico, ou seja, aqueles que não existem naturalmente numa região geográfica e que são introduzidos, acidental ou intencionalmente, pelo homem. Muitos destes animais estão protegidos pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES).Um acordo entre 180 países para assegurar que o comércio de animais e plantas não põe em risco a sua sobrevivência em estado selvagem. É possível tê-los "em casa", mas é obrigatório fazer o seu registo no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).