O mercado infantil está cada vez maior e todos os dias aparecem novidades – algumas bem estranhas. O que fazer na hora de decidir o que comprar?

Antes de Maria Clara nascer, a mãe começou a preparar o enxoval. Não foi uma tarefa nada fácil, porque há tantas coisas no mercado infantil de artigos para bebé que muita mãe estreante fica de certeza confusa. "O biberão existe com tetina de silicone, de borracha, brancas, castanhas e o mesmo se aplica às chupetas. Não sabia bem o que escolher e mais uma vez regi-me pelo preço, não escolhia o mais barato mas também não comprava os topos de gama, até porque acredito que, tal como noutros artigos, pagamos a marca", conta à SÁBADO Susana Correia, de 33 anos, chefe de departamento.



Primeira coisa a fazer? Uma lista. Foi precisamente isso que Susana fez. "Quis comprar o conjunto para o berço dela que consistia nas protecções para o berço, mosquiteiro, almofada de amamentação, saco -cama, almofada e edredão, acabaram por me oferecer no baby shower porque fazia parte da minha lista de artigos", explica a mãe. No caso de Susana, a almofada de amamentação revelou-se desnecessária. "Foram muito poucas as vezes que utilizei, mas, em todos as lojas online ou não, de artigos de bebé ela está lá como se fosse dos artigos mais imprescindíveis", diz Susana. E acrescenta: "O saco-cama também nunca foi utilizado, pois era num tecido frio e ela nasceu em Janeiro. Se tivesse sido eu a comprar teriam sido cerca de 180 euros desperdiçados. A maioria dos artigos não foi usada. Por exemplo, só agora estou a usar as protecções do berço porque ela dormiu noutra cama."



Roupa com espanadores

Mais desnecessários que a almofada de amamentação, serão outros produtos que inundam o mercado. Que dizer de uma peruca infantil, da roupa com espanadores para ajudar a limpar a casa, de alarmes para colocar na fralda que indicam quando é hora de a mudar ou de chupetas com dentes de ouro? Se acha estes objectos estranhos talvez não saiba que existe um bebedouro – como os das gaiolas – para bebés que se coloca no berço. Sim, existe.



Ana Rita, de 27 anos, também teve algumas dificuldades nesta procura para esta nova fase da vida. "Estou num grupo de mães desde que soube que estava grávida. Ajudamo-nos umas às outras", conta. É neste grupo que Ana Rita resolve algumas das suas dúvidas. O artigo mais caro que comprou para o filho, Santiago, foi o Duo da Chicco, carrinho e cadeira, que ronda os 600 euros. "É uma das coisas que é obrigatório e é o conforto do bebé, por isso não liguei muito ao valor. Hoje, é na alimentação que gasto mais dinheiro com ele, porque isso é o essencial. Roupa e brinquedos tenho sempre quem me dê e vou às promoções", conta.



Susana teve quem lhe oferecesse muitos artigos, entre eles os mais dispendiosos, como o carrinho e o berço. "O carrinho e ovo foram em segunda mão e o berço e o colchão foram oferta. Se tivéssemos que comprar nunca compraríamos um carrinho por 800 ou 1.000 euros, como chegámos a ver à venda", explica.



Para Susana o importante está na qualidade/preço, e é por isso que acha muito dispendiosos os berços do tipo next to me, que permite contacto visual e pode ser acoplado à cama dos pais. "Acho estupidamente caros, e por esse motivo não comprei, mas arrependi-me. Tive muito dificuldade em arranjar um sítio confortável para a Maria Clara dormir. Acabaram por me emprestar uma cama desse género, como se fosse uma alcofa grande com rodas e foi aí que ela dormiu até há pouco tempo."



Assim como Susana, Ana Rita concorda que o que se paga é a marca. "Há marcas supercaras. Eu sei que o que estamos a pagar é a marca em si, mas podiam ter em consideração que é para uma criança e que não pode durar uma vida. A roupa então deixa de servir de um dia para o outro. Os brinquedos eles às vezes nem ligam", queixa-se. A mãe de Santiago dá-nos o exemplo das chuchas: "Acho um exagero haver tantos tipos. Uma com o feitio do peito, outras que previnem as cólicas... Existem demasiadas coisas para eles e ficamos indecisas quanto ao que escolher e qual a melhor opção."



Tecnologia: sim ou não?

Susana tem – e usa – monitores, mas raramente. "A minha filha tem um choro com uns decibéis bastante elevados e ouvíamo -la sempre muito bem. Os monitores foram oferta, mas se não fossem possivelmente teria comprado e ter-se-ia revelado desnecessário. Outro artigo que acho excessivamente caro é o nebulizador, mas que é muito necessário. Acabámos por comprar por cerca de 120 euros", diz.



Ana Rita diz que quer que o filho, Santiago, com quase um ano, cresça com tecnologia, mas sem que aquilo que é tradicional desapareça da sua vida. "Também quero que ele conheça certas coisas mais clássicas como, por exemplo, os brinquedos de madeira", diz.



Para Susana, ainda é cedo para pensar em comprar artigos com muita tecnologia – afinal, a filha tem apenas 7 meses. "Os brinquedos dela passam pelos peluches, alguns mais didácticos que emitem sons, música, etc., o mobile que fica por cima da cama dela, que é muito caro, mas que também nos ofereceram. Se não tivessem oferecido teríamos comprado porque é óptimo para eles adormecerem, mas mais barato, e livros", explica.



Resume: "O universo bebé/mamã é exageradamente ingrato pois a indústria apela bastante a este bicho feio que todas as mães têm chamado sentimento de culpa. Durante o processo em que estamos a decidir o que comprar, precisamos de ter algum sangue-frio e não nos deixarmos levar por aquilo que as outras mães ou pais fazem."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 745, de 9 de Agosto de 2018.