Depois de quase 20 anos a fazer consultas de psicologia para bebés, Clementina Pires de Almeida ainda ouve muitas vezes a pergunta: "as suas consultas são só para crianças com problemas?" Não, defende a psicóloga clínica especialista nos mais pequenos e fundadora da ForBabiesBrain by Clementina, a clínica de psicologia portuguesa com o primeiro spa clínico para bebés do País. No próximo dia 12, a ForBabiesBrain, fundada no Porto em 2015, chega a Lisboa, mais precisamente a Algés. Além do spa clínico, com sessões de estimulação sensorial e cerebral para bebés e uma área especializada em sono, haverá uma equipa de seis psicólogos (o mesmo número que já existe no Porto) para acompanhar os bebés desde os primeiros dias de vida. E é sobre psicologia pediátrica que falamos nesta entrevista. Mesmo que os bebés deixem inevitavelmente de o ser. "Tenho 'bebés' com 14, 15 anos que ainda me visitam", conta à SÁBADO Clementina Almeida. "Sempre que sentem que alguma coisa não está bem na vida deles, ou na escola, vêm-me procurar." Aos 50 anos, Clementina já perdeu a conta ao número de bebés que acompanhou, mas diz que 60% dos que a procuram chegam sem nenhum problema identificado, porque acreditam que as consultas pediátricas de rotina são importantes. "As mentalidades estão a mudar". Clementina defende que, até aos cinco anos, as crianças devem ir ao psicólogo pelo menos a cada seis meses - e com mais frequência no primeiro ano de vida, quando o desenvolvimento cerebral é mais rápido.





Devemos levar um bebé ao psicólogo assim que nasce. As nossas consultas de psicologia pediátrica de rotina começam logo em recém nascido. O ideal é que a primeira avaliação do desenvolvimento cerebral do bebé seja feita até aos oito dias.

Porquê até aos oito dias? Não é muito cedo?

Porque desde logo avaliamos o estado do bebé e percebemos se há alguma necessidade de intervenção. Em termos de reflexos, da relação que vão estabelecendo com o cuidador e com o meio ambiente, também vemos o seu tempo ativo e o tempo de sono. Há até algumas características que ficam logo mais marcadas, bebés que se mostram mais sensíveis, inclusivamente dependendo do tipo de parto e de gravidez que a mãe teve. Tudo aquilo que nós vivemos na gravidez tem uma tradução bioquímica em termos hormonais e essas hormonas acabam por passar pela placenta e pelo cordão umbilical para o bebé e isso vai afetar o seu desenvolvimento cerebral.

Dê-me um exemplo.

Se a mãe viveu a gravidez muito stressada ou com algum tipo de patologia, o bebé pode ser mais irritável, porque o excesso de cortisol passa para o bebé. Na altura em que fiz a tese [de doutoramento] identificámos mães que tinham depressão durante a gravidez com bebés com um desenvolvimento cognitivo abaixo daquilo que era expectável para a sua idade, embora em algumas áreas estivessem acima, por exemplo na área da linguagem, que naquela altura é o choro, e na área motora. Um bebé que, quando nasce, observa a sua mãe deprimida, tenta de algum modo - desesperadamente, diria eu - acordar a mãe, e então chora mais, gesticula mais e quando a mãe não reage, o bebé acaba por se deprimir também. Aos 12 meses já tínhamos o bebé com um padrão de desenvolvimento cognitivo geral abaixo da média e emocionalmente mais perturbado.

O tipo de parto também influencia o desenvolvimento da criança?

Em algumas áreas. Sabemos, por exemplo, que uma cesariana programada tem impacto no sono. Estes bebés são, muitas vezes, mais vulneráveis a despertares, acordam mais vezes durante a noite. Se for uma cesariana de urgência já não temos alterações em relação aos partos vaginais.

Depois da primeira semana, que consultas se devem fazer?

Com um mês, três meses, seis e 12 meses. A partir daí a cada seis meses e, depois dos cinco anos, de ano a ano. No primeiro mês já é possível perceber muita coisa sobre o temperamento dos bebés, porque eles desenvolvem-se a uma velocidade incrível.

E as pessoas têm consciência disso?

As pessoas ainda não atribuem aos bebés as competências que eles têm. Há um estudo, que é muitas vezes mostrado a bebés de seis meses, em que um gatinho de peluche tenta abrir uma caixa e estão dois cãezinhos, um com uma camisola amarela, o outro com uma camisola azul. No primeiro set vai lá um dos cãezinhos que o ajuda a abrir uma caixa para tirar os brinquedos, no segundo set aparece outro cão que lhe calca a caixa e não o deixa abrir para tirar os brinquedos. E 75% dos bebés com seis meses escolhe aquele que faz o papel de bom e não o que faz o papel de mau, isto significa um desenvolvimento moral. O estudo foi depois reproduzido com bebés de quatro meses, e aí estuda-se a preferência de olhar – olhavam para o bom cerca de 32 segundos e para o mau 12 segundos. Eles estão a registar tudo: se houver um pai a berrar, uma mãe a atirar um telefone à cabeça do pai, isso está tudo a ficar registado, mesmo quando eles têm quatro meses.

Isso coloca uma pressão gigante nos pais. De vez em quando alguém vai irritar-se...

Uma coisa é de vez em quando, outra coisa é quando se vive num ambiente de violência. Nesses ambientes, em que os bebés se sentem em perigo, eles segregam mais cortisol e o cortisol vai fazer com que algumas áreas do cérebro não se desenvolvam sequer. Estas crianças depois não vão estar atentas na escola, porque vão estar com o detetor de perigo sempre ligado, é como se o acelerador colasse, estão sempre a ser inundados de cortisol. E depois no futuro alguns estudos mostram alguma correlação destes eventos com maior ou menor chance de desenvolver diabetes, doença coronária, enfarte do miocárdio. É sete vezes maior.









Quais os problemas mais graves que já encontrou?

Os problemas mais graves são os físicos e isso não somos nós que detetamos. A nossa filosofia passa por despistar sempre problemas físicos, com a colaboração do pediatra, para que possamos depois nós, ou não, trabalhar. Mas por exemplo, aparecem muitos bebés, já mais velhos, aos três meses, por aí, com suspeitas de autismo. E em muitos casos estes bebés o que têm é, na verdade, um défice auditivo. Outras vezes o que acontece é que se calhar a criança tem um défice de estimulação sensorial, bebés que ficam ao cuidado de pessoas mais idosas que não têm tanta capacidade para estimular e o deixam muito tempo a ver televisão durante o primeiro ano, por exemplo, e então parecem bebés com o seu mundo muito específico. E isto pode ser confundido com autismo.

Fala-se muito dos bebés que passam 10 horas por dia no infantário. Quais as grandes diferenças em relação a um bebé de poucos meses que fique em casa com os avós?

Os bebés de infantário têm níveis de cortisol muito mais elevados no final do dia do que os outros, uma maior irritabilidade, maior dificuldade em lidar com a frustração, e por aí fora. Mas também sabemos que ao fim de duas horas com um adulto dedicado, de um para um, os níveis de cortisol baixam até atingirem o normal. Portanto, há esperança.







Em Portugal não é comum um bebé ir ao psicólogo, ou é?

Não, quando comecei, no Hospital Pedro Hispano, em 2009/2010, toda a gente achava estranhíssimo, o que é que um recém nascido ia fazer à consulta de psicologia? Curiosamente, nós não oferecíamos nada – alguns estudos médicos oferecem compensações – e mesmo assim as pessoas passados três meses voltavam. E isto tinha muito que ver com o ensinar, e estamos a falar de uma amostra de 214 pessoas, que tinha pessoas desde a quarta classe ao doutoramento. O que acontecia é que as pessoas iam à chuva e não faltavam. Eu interpretava o que o bebé estaria a pensar, para onde estaria a olhar, e eles olhavam de outra forma para o bebé.

Em que países é que ir ao psicólogo é normal?

Nos EUA, por exemplo. Muitos pediatras americanos acumulam este tipo de função.

Os telemóveis são de facto um problema?

É cada vez mais comum os bebés passarem horas e horas agarrados ao telemóvel, o que não desenvolve o cérebro, porque o cérebro só se desenvolve com a estimulação e com uma relação recíproca, sem isso os neurónios não se conectam nem tornam as relações entre eles mais rápidas. Curiosamente já tive pais a trazerem crianças às consultas porque achavam que os filhos não deviam estar ao telemóvel, mas achavam que eles estavam a ficar atrasados em relação aos que o faziam, porque a pressão dos tios, dos avós, dos amigos, etc, era de que eles iam ficar atrasados porque não sabiam mexer em telemóveis.

É difícil não lhes darmos uma coisa que está muito connosco…

Antigamente eram os comandos, porque os pais estavam sempre a pegar naquilo e era muito interessante para eles, agora são os telemóveis.





Quando é se começou a interessar por bebés?

Comecei por volta de 2006. Foi um percurso muito pessoal, eu trabalhava com psicoterapia de adultos e trabalhava essencialmente com avaliações psicológicas de HIV. Trabalhava muito com a morte, portanto. E depois na minha própria psicanálise pessoal dei uma volta de 180 graus e virei-me para os nascimentos. Comecei a estudar os bebés, comecei por fazer cursos de observação de bebés, arranjar um bebé e ir todas as semanas a casa dele desde que nasce até aos dois anos durante uma hora. Muito chato, não é? [risos]

Foi fácil arranjar voluntários?

Por acaso arranjei uma família que na altura achei que me devia adotar [risos], era uma família ótima,muito muito interessante. O primeiro bebé que eu observei fez o ano passado 15 anos. Encontrei-a na Disney, com a minha filha. Pelo menos há 15 anos que eu estudo bebés, e não comecei logo a observar, comecei a estudar primeiro.

E o primeiro paciente que teve nas suas consultas?

Era uma menina com dois anos encaminhada por pediatras. Tinha mutismo seletivo, não falava com ninguém, apesar de falar muito em casa, com a mãe e com o pai. Era uma questão psicológica.

Demorou a resolver?

Com os bebés é tudo muito rápido. Na maior parte dos casos, em poucas sessões, alteram. Claro que há patologias mais complexas e também depende do tempo que andam sem ser consultados.

Outros problemas mais comuns?

Os bebés que não fazem cocó, ou que fazem aos bocadinhos, porque o desfralde é feito de forma terrível aqui em Portugal, obriga-se os bebés a deixar as fraldas, não se espera que deixem as fraldas. Também se atropela muito a introdução alimentar, reações de stress à creche. Há muitos pais que procuram por necessidade de apoio em relação a divórcios, luto.

Explica, num vídeo seu, que os bebés não gostam, por exemplo, que se lhes cortem as unhas, porque fazem parte deles.

Sim, as unhas fazem parte deles e eles não querem, e nós esquecemo-nos disso. E a reação depende muito da forma como tratamos disso. Se for sempre uma coisa traumática, se acordam assustados com uma unha a ser cortada, se lhes prendem as mãos e eles estão ali aos berros. É como cortar o cabelo, ao princípio não gostam. Depois passam a achar normal. A fantasia e a realidade nos primeiros tempos ainda se confundem. Há uns dias estava a passar aqui numa rua do Porto e lembrei-me de uma situação caricata com a minha filha: ela tinha um ano e qualquer coisa e nós tínhamos dois cães, uma bóxer e uma cocker. Eu parei no passeio uns segundos para entregar um saco numa loja e quando ia a entrar para o carro ela estava num pranto porque a bóxer tinha saltado para o lugar do condutor e ela achou que ia levá-la. Na cabeça deles tudo é possível, ainda não sabem.



Então como é que se faz?

Temos que ir explicando, dar o exemplo connosco, dizer que percebe que ele possa pensar que [cortar as unhas] vá doer, mas que não dói, e depois mostrar a sua unha e cortá-la, deixá-lo amassá-la.





Além de avaliar o desenvolvimento dos bebés, o que fazem nas consultas?

Antecipamos as competências que se vão desenvolver a seguir. Há muitos pais que não põem os bebés de um ano a fazer riscos no papel, por exemplo, e nessa altura já se deve fazê-lo. A ideia é ajudar os pais a estarem mais atentos aos bebés e estimulá-los, em jogos, no fundo, na brincadeira.

Quais os casos que mais a impressionaram?

Casos com síndrome de Munchhausen, que não são muito comuns em Psicologia, mas que acontecem. Pessoas que levam os seus filhos às consultas aqui, ali e acolá, sempre em prol de um diagnóstico cada vez mais grave. As mães, e normalmente são as mães, criam um problema, pode ser uma coisa física: dar pequenas doses de veneno à criança para ela adoecer e a mãe aparece sempre como a cuidadora fantástica, que larga a sua vida profissional para tratar da criança. Estas mães aparecem como as salvadoras, as que se sacrificam. Temos alguns casos desses, mas são casos muito difíceis de provar. Ou nós nos apercebemos porque temos bons contactos com colegas que nos dizem que essa pessoa já esteve em várias consultas. Também me impressionam muito síndromes graves, nomeadamente genéticos, que muitas vezes acabam na morte, independentemente do que nós façamos. Outros que impressionam são bebés que às vezes vêm aqui com condições de desenvolvimento cerebral que nós acharíamos que iam ficar com sequelas gravíssimas e com a estimulação e as consultas conseguimos ter bebés que não parece que tiveram aquele histórico todo. São sobreviventes, guerreiros, lutadores.



Consegue separar a avaliação do bebé da avaliação dos pais?

Eu comecei pelos adultos, portanto não me é nada difícil, quando estou a atender um casal e um bebé, perceber a dinâmica da relação deles. Há muitas situações em que encaminhamos a mãe ou o pai para psicoterapia para poder ajudar o bebé. E há situações em que é mesmo necessário trabalhar com a mãe ou com o pai para que o bebé melhore, não adianta trabalhar com o bebé se não se trabalhar com aquele pai ou com aquela mãe.

É possível recuperar? Até que idade?

Muita coisa sim. Sabemos que a partir dos 4, 5 anos a maleabilidade cerebral começa a diminuir. Os primeiros cinco anos são fundamentais, mas diria que o primeiro ano é o top, depois os primeiros três e até aos cinco ainda conseguimos fazer muita coisa.