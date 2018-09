O mundo visto em 60 imagens icónicas

Já dentro do mercado, o movimento é outro. O peixe e os legumes frescos dividem a atenção com uma geisha fotografada por Chris Johns a comer um pedaço de tofu, com investigadores a prepararem-se para um voo em balão estratosférico e a olharem para a lente de Richard Hewitt Stewart ou com a estátua do grande Buda esculpida em Bamiyan, no Afeganistão, e eternizada por Maynard Owen Williams.



Imagens Icónicas é um retrato do tempo e do espaço, da natureza e do ser humano. Misturada com a rotina de uma cidade como Matosinhos, onde os costumes antigos estão tão presentes, a exposição mostra que nenhuma das 60 imagens se pode dissociar do mundo em que vivemos.



Imagens Icónicas - National Geographic

Até 31/10 • R. Brito Capelo e Mercado Municipal de Matosinhos

Entrada gratuita

O primeiro registo fotográfico do Machu Picchu, captado por Hiram Binghan em 1911, ("foi de tirar o fôlego" disse mais tarde o fotógrafo), o leão do Serengeti de Michael "Nick" Nichols ou a China rural retratada pela lente de Chris Johns são alguns dos registos que estão em exposição em Matosinhos até ao final do mês de Outubro.Esta é uma mostra atípica na sua concepção, que dispensa as paredes brancas de um museu para se entranhar numa das principais artérias de Matosinhos e no mercado municipal. Para Tiago Costa, co-fundador da Nomad, a agência que, em parceria com a Câmara de Matosinhos e a National Geographic (NG), ajudou a concretizar este projecto, esta é "uma oportunidade única de ver o cofre da NG".Durante ano e meio, Tiago vasculhou nos arquivos e no Museu National Geographic em Washington, agarrando-se à história da própria instituição para apresentar uma colecção "o mais abrangente possível". Nas 60 imagens há registos de natureza, retrato, fotografia de política ou sociedade, momentos icónicos para a humanidade que se alicerçam em escolhas de ordem estética e histórica."Queríamos trazer as pessoas para a rua", diz, reforçando o objectivo do município, que passa por dinamizar a Rua Brito Capelo, outrora uma das vias comerciais mais agitadas da cidade. À medida que a vamos descendo, ao lado dos carris do metro e em direcção ao mercado, encontramos a mulher de Cabul, de Thomas J. Abercrombie, envolta em chadri vermelho a carregar pintassilgos numa gaiola, as pêras maduras à janela, uma natureza morta de Sam Abell, com Moscovo e o Kremlin a sobressaírem por trás das cortinas de renda, ou a expedição polar Ziegler, de 1903-1905, acompanhada por Anthony Fiala; mas também nos deparamos com prédios de serviços desabitados há anos, casas antigas com a tinta a descascar e alguns estabelecimentos resistentes, confeitarias, lojas de roupa, talhos e restaurantes, instituições que se opõe à alienação do tempo.