Capa n.º 754

Podem aprender até 40 palavras, como leite, mais ou cão. A instrutora de Baby Signs diz que com esta ajuda ficam menos frustrados e fazem menos birras.A linguagem gestual para bebés – Baby Signs – consiste em ensinar gestos a crianças até aos 2 anos, para que possam explicar o que querem. São movimentos fáceis, como o "mais" (juntar as pontas dos dedos de cada mão) ou leite (abrir e fechar a mão). "Este método ajuda a desenvolver a linguagem, aumenta a auto -estima e confiança dos bebés, além de desenvolverem o léxico emocional, pois conseguem indicar que estão zangados, tristes ou felizes. Além disso, em vez de terem comportamentos mais agressivos, como bater e chorar, têm desenvolvimento emocional mais positivo", diz àSabla D’Oliveira, de 37 anos.Depois daquela experiência, a psicóloga decidiu pesquisar mais sobre o método criado nos anos 80 pelas psicólogas Linda Acredolo e Susan Goodwyn. O Baby Signs foi um caso em que a necessidade aguçou o engenho. Quem nunca desesperou ao tentar decifrar o choro de um bebé? Será leite? Água? A chucha? "Linda reparou que a filha, de 1 ano, quando queria brincar com flores fazia o gesto de franzir o nariz a fungar. A partir daí começou a ensinar mais gestos e foi buscar alguns à língua gestual americana." O método foi evoluindo e realizaram-se estudos sobre as suas vantagens. Hoje, o programa é reconhecido pela Academia Americana de Pediatria.