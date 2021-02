Bruno Nogueira angariou 39 mil euros para casal a viver num parque de campismo

O humorista Bruno Nogueira conseguiu angariar 39 mil euros para o casal Sofia e Paulo que, juntamente com três filhos, vive num parque de campismo. A história desta família foi revelada na última edição da SÁBADO e rapidamente gerou uma onda de solidariedade, após Nuno Markl ter partilhado o caso na sua página da rede social Instagram.





Num relato na primeira pessoa, Sofia, contou: "Se há um ano me dissessem que estaríamos a viver numa roulotte, com os nossos três filhos, diria que era um pesadelo. Morávamos num T3 alugado, por 400 euros, em Loures, tínhamos comprado um carro novo em 2018, não havia dívidas e trabalhávamos os dois. Eu como esteticista à comissão e o Paulo estava há já 15 anos numa empresa de organização de eventos em hotéis de cinco estrelas. A nossa vida era estável e o Paulo convenceu-me a ter o meu próprio negócio. Em janeiro de 2020 encontrámos uma loja, perto de casa, e investimos as poupanças todas ali, em obras, decoração e material – cerca de 10 mil euros. Era para abrir a 19 de março, só que entretanto surgiu o confinamento.





Com os eventos cancelados, o Paulo foi despedido em abril, sem nenhuma indemnização. De repente, foi o ordenado dele que deixou de entrar, a loja que só nos dava despesas, o carro e a alimentação de três crianças [duas raparigas de 15 e 13 anos e um rapaz de 11]. Um mês, tudo bem, isto vai passar, ao fim de três meses já é o desespero. Aguentei a loja até maio e abri no dia 15, com mais despesas no material que a pandemia exige. Mas de maio a setembro só fiz 150 euros... chegava a casa desanimada e o Paulo tentava dar-me força. Dizia-me: ‘Vá lá, não fiques assim, o começo é sempre difícil'."