Como mudou a vida do casal desempregado: 'Em poucos dias, voltámos a sonhar'

"Não sei como é que ainda tenho lágrimas. Há quatro dias que não faço mais nada a não ser chorar, mas agora é de felicidade. É tão bom sentir toda esta energia, a generosidade de pessoas maravilhosas que nos querem ajudar", disse Sofia à SÁBADO. Na última edição, contámos a história de Sofia, de 33 anos, e Paulo, de 53, um casal com três filhos, de 15, 13 e 11 anos, a quem a pandemia tirou o emprego e a casa, não lhes deixando alternativa que não fosse ir para um parque de campismo. Pediram 5 mil euros emprestados a uma pessoa amiga e compraram uma roulotte. É lá que estão a viver os cinco desde novembro, com dias em que o frio é insuportável e o vento e a chuva metem medo. Têm apenas 400 euros do subsídio de desemprego que o marido recebe, sendo que 200 vão para a mensalidade do parque. Na maior parte das vezes, não podiam dar às crianças mais do que arroz ou esparguete, que vêm de uma associação que os apoia.

"Se temos esperança? Não... perdemos tudo", era o título da reportagem da SÁBADO. Os filhos, conta, nunca deram parte de fracos. Não lhe pedem nada e quando lhes pergunta se têm frio ou fome, respondem sempre que não. Sofia também disse que havia pessoas que lhe ofereciam ajuda, mas que não era capaz de aceitar – "tenho medo que me achem oportunista". Ljubomir Stanisic e o empresário da noite, José Gouveia, porta-vozes do movimento Sobreviver a Pão e Água, ofereceram, no Natal, uma bicicleta a cada um dos filhos de Sofia e Paulo.

Onda de solidariedade imparável

Na manhã de sexta-feira, um dia depois de a história ter sido publicada, começaram a chegar à redação da Sábado dezenas de e-mails e telefonemas de leitores a quererem dar comida, dinheiro e o que fosse preciso. O comediante Nuno Markl publicou a página da nossa reportagem no seu Instagram, onde tem mais de 740 mil seguidores, e escreveu: "O caso desta família, que vem hoje na revista SÁBADO, é devastador. E isto tem andado às voltas na minha cabeça. (...) Dei por mim a pensar: era precioso encontrar uma maneira de cada pessoa dar 1 euro a quem precisa com a mesma facilidade com que dá 1 like". O post teve mais de 18 800 gostos e quase dois mil comentários. A partir daí, a onda de solidariedade tornou-se imparável.