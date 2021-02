Covid-19 gerou contratos públicos para tudo e mais alguma coisa

A pandemia do novo coronavírus, que dura em Portugal há 11 meses, criou uma nova indústria de fornecimento de bens e serviços ao Estado. No Portal Base dos contratos públicos já há mais de 5.000 adjudicações se se procurar no motor de busca com a palavra "covid". Haverá muitos mais, mas ou não têm essa palavra na descrição do objeto do contrato, ou não estão ainda publicados.

Aquisição de floreiras para divisórias – Medidas Municipais Extraordinárias no âmbito da COVID-19". Preço: €44.064 mais IVA. O documento contratual anexado no Portal Base não especifica o fim das floreiras. A câmara de Coimbra gastou ainda €7.895 em "abrigos de jardim para arrumo de materiais para o controlo, combate e mitigação da pandemia COVID-19".

Alguns desses contratos são um pouco insólitos. Como o assinado pela delegação de Coimbra do Instituto Português de Oncologia, que a 31 de dezembro de 2020 contratou um vigilante "vacinas Covid-19". Aperguntou ao IPO Coimbra o que significa exatamente essa contratação - se, por exemplo, há um espaço onde são armazenadas vacinas e o mesmo tem de ser vigiado - e não obteve uma resposta em tempo útil.Diferente é também o contrato assinado a 16 de novembro pela Câmara Municipal de Coimbra: "