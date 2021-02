Tom Moore, o capitão que se fez cavaleiro e herói da pandemia aos 100 anos

Sir Tom Moore, capitão que serviu na II Guerra Mundial e que foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II depois de angariar milhões de euros para o Serviço de Saúde britânico, morreu aos 100 anos.



Moore foi diagnosticado com uma pneumonia e, no dia 22 de janeiro, testou positivo ao novo coronavírus. Morreu rodeado pela família – a filha Hannah e os netos Benjie e Georgia ao seu lado, e a filha Lucy por FaceTime – no hospital de Bedford, Reino Unido.



Numa entrevista ao The Guardian dada em dezembro de 2020, Moore disse que não estava muito preocupado com o vírus. "Não sou o estilo de pessoa que se preocupa. Sempre acreditei que as coisas vão ficar melhores. O sol vai voltar a brilhar, os pássaros vão cantar e teremos todos um belo dia amanhã."