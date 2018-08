Consultas veterinárias de animais de estimação não são actaulmente justificadas como faltas - e a Provedora dos Animais, Marisa Quaresma dos Reis, quer mudar isso.

Num parecer enviado à Câmara Municipal de Lisboa, a Provedora defende que o tempo despendido em consultas veterinárias de animais de estimação seja justificado e não considerado uma falta, tal como é encarado de acordo com a legislação actual. Marisa Quaresma dos Reis quer alargar os direitos dos animais de companhia e dos seus tutores "na prestação de assistência médico-animal" em caso de emergência.

A posição enviada na terça-feira à Câmara e baseada na lei que estabelece o estatuto jurídico dos animais, "reconhecendo a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade", cita também o Artigo 1305º relativo à posse de animais: "o proprietário de um animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie e observar as disposições especiais relativas à criação, reprodução, detenção e protecção dos animais" e, por isso, garantir que o animal tenha acesso a "cuidados médico-veterinários sempre que justificado, incluindo as medidas profilácticas, de identificação e de vacinação previstas na lei".

O parecer, que cita o Artigo 1305º referente à propriedade de animais, diz que "o proprietário de um animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie e observar as disposições especiais relativas à criação, reprodução, detenção e protecção dos animais", o que inclui que o proprietário garante que o seu animal tem acesso a "cuidados médico-veterinários sempre que justificado, incluindo as medidas profilácticas, de identificação e de vacinação previstas na lei". A Provedora quer evitar o abuso deste possível direito e eliminar tentativas de fraude, sugerindo apenas a falta justificada em casos de emergência animal. "Deve haver bom senso. Existe o cumprimento de uma obrigação legal para com o meu animal porque se eu não fizer isso até posso estar a incorrer no crime de maus-tratos", citada pelo Público.

A proposta da Provedora dos Animais funcionaria à semelhança do que sucede em caso de falecimento de um familiar ou cônjuge, sugerindo ainda que seria lógico que o documento incluísse faltas motivadas por falecimento de animais de companhia.

Quaresma dos Reis divulgou que a ideia surgiu motivada por uma queixa de uma funcionária da Câmara, que teve de prestar apoio urgente ao seu animal de estimação e teve a falta injustificada. Para a Provedora, a obrigação prestar cuidados médico-veterinárias a animais é derivada do código civil e penal, pelo que a falta deveria ser justificada para mostrar que esses cuidados são "inadiáveis e que comprometem tanto a vida como a saúde de forma grave do animal, que tem como responsável o dono".

"Se Portugal quer avançar na defesa dos direitos dos animais tem de fazê-lo com bom senso e sem criar problemas na sociedade. Acima de tudo, deve ser primeiro avaliado se a presença do trabalhador era obrigatória ou se havia forma de contornar a falta", defende Quaresma dos Reis, citada pela mesma publicação.

A proposta aguarda agora por avaliação e discussão na entidade.

A proposta é de difícil exequibilidade, defende advogado

Fausto Leite, advogado especialista em direito do trabalho, declarou ao Público que será díficil que o documento seja aprovado, uma vez que seria necessário alterar a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, "que nada diz sobre o direito a faltas relacionadas com animais", e regulamentar com muito rigor as faltas num sector onde já há "um elevado grau de faltas".

Leite aponta ainda para o problema da abrangência do conceito de animais de companhia na legislação portuguesa, que os entende "animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, designadamente na sua residência, para seu entretenimento e companhia", conduzindo a possíveis casos de funcionários públicos faltarem ao trabalho por terem de ir a uma consulta com um "periquito ou com um pombo que agora são animais de companhia comuns".