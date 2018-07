Se tem um amigo canino em casa, é capaz de já ter reparado que o seu cão se aproxima sempre de si quando está triste ou transtornado e o tentou fazê-lo sentir-se melhor. A conclusão científica de que os cães são naturalmente empáticos com os seus tutores não é nova, mas um novo estudo científico descobriu que os cães conseguem perceber este tipo de emoções exprimidas pelos humanos e que, além disso, tentam ajudá-lo da melhor maneira que conseguem.

Os resultados do estudo divulgados esta terça-feira mostram que os cães têm a habilidade emocional para compreender quando uma pessoa se sente em baixo, chegando ao ponto de ficar triste se o seu tutor estiver a experienciar o mesmo sentimento. No documento científico publicado na revista Learning and Behavior, a equipa de cientistas reuniu 34 agentes de teste (ou seja, os cães) de diferentes raças e tamanhos, juntamente com os seus tutores. Durante os testes, os profissionais separaram os humanos dos cães através de uma porta de vidro, para que os animais conseguissem vê-los e ouvi-los. Seguidamente, pediram aos testados para mostrarem sinais de transtorno emocional e para pedirem por socorro de 15 em 15 segundos, num tom desgostoso e/ ou monótono, intercalando-os com momentos onde se mantinham inexpressivos, trauteando apenas a música "Twinkle, Twinkle, Little Star". Além destas componentes, os cães também conseguiam forçar a porta de vidro para se juntarem aos seus donos com pouco esforço.

Os cientistas filmaram o comportamento dos caninos perante estes dois cenários e monitorizaram o ritmo cardíaco dos animais.

Por fim, os resultados: a equipa concluiu que os cães tentaram abrir a porta praticamente as mesmas vezes quando os tutores estavam a fingir chorar ou a cantar o tema infantil. Isto significa que os cães querem estar perto dos seus humanos, independentemente do estado do espírito dos mesmos, explicou Julia Meyers-Manor, professora assistente de psicologia da Universidade Ripon nos EUA e co-autora do projecto.





Por outro lado, os animais conseguiram concluir a tarefa de abrir a porta cerca de 40 segundos mais rapidamente quando os donos expressam tristeza do que quando estes estavam somente a cantar, o que demonstra que os cães conseguiram percepcionar o estado emocional dos tutores e tentaram ajudar.

Os investigadores também foram capazes de concluir que os cães que não conseguiam abrir a porta tinham um ritmo cardíaco mais elevado, o que indica que estavam com mais stress do que aqueles que foram ter com o tutor. "Parece que os cães [que não abriram a porta] ficavam mais enervados pelo som de choro do tutor, mas depois aparentavam ficar paralisados e não eram capazes de fazer nada", contou Meyers-Manor, sublinhando ainda que alguns ficaram indiferentes aos sons de tristeza produzidos pelos humanos.

Relativamente às limitações do estudo, a equipa apontou a dificuldade em conseguir obter leituras do ritmo cardíaco certas e até mesmo a dificuldade de algumas pessoas em fingir sons de inquietação, o que dificultou a experiência.