Um estudo de uma universidade japonesa concluiu que os felinos conseguem reconhecer o seu nome, mas não fazem muito mais do que mexer uma orelha para demonstrar que perceberam.

Estudos científicos prévios provaram que animais como os golfinhos, cães e papagaios conseguem demonstrar algum entendimento das vocalizações humanas, mas ainda não era claro se os felinos também teriam esta capacidade. Um novo estudo demonstrou pela primeira vez que os gatos domésticos conseguem de facto reconhecer o seu nome quando os humanos o chamam, mas na verdade pouco ligam.

Em vez de testarem as habilidades dos gatos ao pedir-lhes para irem buscar objetos em voz alta que já lhes tinham sido mostrados (como se faz muitas vezes com os cães), os investigadores decidiram tentar uma abordagem menos demorada: transmitiram uma voz a ditar quatro palavras seguidas do nome do animal, sempre com a mesma entoação. Em vídeo, gravaram as reações dos gatos.

Os resultados poderão não ser surpreendentes para muitas pessoas: a maioria dos gatos não fazia muito mais do que mexer uma orelha ou a cabeça em resposta às vozes, com muito poucos a mover a cauda e ainda menos a miarem. Apesar destes dados, através de um sistema de avaliação em quatro pontos, os investigadores concluíram que os gatos conseguiam distinguir o seu nome das outras palavras.

No primeiro teste, cada gato ouviu a voz do tutor palavras similares em tamanho e som do seu nome. Quando as palavras eram murmuradas e ditas de forma pouco clara, registou-se uma diminuição dos movimentos de resposta dos felinos, o que sugere que estes se habituam aos murmúrios dos donos. A experiência foi depois repetida com outro grupo de gatos que ouviu a mesma coisa pronunciada por pessoas estranhas e o terceiro cenário com gatos a ouvirem as palavras que estivessem habituados a viver com outros felinos ou em ambientes cat café. Em todos os cenários, os gatos demonstraram uma reação quando os seus nomes eram mencionados.

A doutora Atsuko Saito, investigadora principal deste estudo da Sophia University no Japão, reforçou que "existem tantos estudos sobre a capacidade dos cães de comunicarem com os humanos. Acho que é importante demonstrar essa habilidade nos gatos", acrescentando que os resultados não foram arrebatadores, mas que agora são suportados por provas científicas: "muitos donos de gatos sabem que eles percebem os próprios nomes".

Apesar destes resultados, o estudo não indica se os gatos percebem o conceito de um nome. "Não há quaisquer provas de que os gatos conseguem reconhecer-se a si próprios. Penso que eles só associam palavras com prémios e castigos", teoriza.

O estudo, publicado no Scientific Reports, também veio reforçar a ideia de que os gatos reconhecem o seu nome mesmo que seja dito por estranhos, mas escolhem prestar pouca atenção.

A investigação não é vista com entusiasmo por todos: o doutor John Bradshaw, especialista em comportamento canino e felino na Universidade de Bristol, considera que o estudo não "dá muitas informações sobre a relação entre humanos e gatos; mostra meramente que os gatos são capazes de aprender o significado de sons particulares, algo que os tutores de gatos já sabiam".