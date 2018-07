Willow, uma gata desaparecida durante 13 anos, regressou a casa depois ter sido encontrada pelos tutores, mas acabou por morrer três dias depois devido a uma convulsão.

A família da pequena gata nunca deixou de a procurar desde que esta desapareceu em 2005. Na altura, Abigail Smith, a tutora, pendurou vários cartazes a pedir informações sobre o seu desaparecimento sem sucesso.

Contudo, na semana passada Smith cruzou-se com um post no Facebook de uma clínica veterinária local a mostrar uma gata da zona que tinha caído numa pequena lagoa. O felino foi resgatado e encontrava-se a recuperar a clínica sem ferimentos graves. Smith, residente em Cirencester, no Reino Unido, reconheceu a gata na fotografia porque esta não tinha mudado nada. "As suas patas e focinho ainda pareciam demasiado pequenos para o seu corpo", explicou Smith, citada pelo jornal inglês Metro.

"Não conseguia acreditar. O meu coração ‘partiu-se’ quando ela desapareceu", confessou Abigail Smith, acrescentando que pensavam que Willow já tivesse morrido.

Abigail e a restante família foram buscar Willow à clínica, onde o veterinário lhes confirmou que a gata já tinha 17 anos e que parecia ter sido alimentada e cuidada durante o período em que esteve desaparecida.

Willow voltou à sua casa e adaptou-se sem problemas apesar de ter estado afastada durante tanto tempo, chegando à casa dos Smith e enroscando-se a dormir durante algumas horas. Parecia ter voltado à sua rotina normal.

Três dias depois do regresso, o felino não resistiu a uma convulsão e morreu durante o sono. A situação entristeceu Abigail, que acrescentou que se sente "apenas agradecida" por se ter podido despedir em condições da sua gata.

Smith acolheu a gata em Agosto de 2001 e deu-lhe de comer a biberão durante os primeiros seis meses de vida.