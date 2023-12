Brasil. Fã de Taylor Swift morreu devido a choque térmico

Um relatório publicado, esta quarta-feira, 27 de dezembro, pelas autoridades do Rio de Janeiro, aponta a exaustão pelo calor como a causa da morte de Ana Clara Benevides.







Fãs da cantora Taylor Swift junto ao estádio Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro REUTERS/Ricardo Moraes

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A jovem brasileira, de 23 anos, desmaiou durante o concerto da cantora Taylor Swift, no Rio Janeiro, no Brasil, e foi transportada para o Hospital Salgado Filho, onde acabou por morrer no dia 17 de novembro.O concerto fazia parte da digressão The Eras Tour e coincidiu com uma onda de calor no Brasil, que chegou a atingir os 59,3 graus celsius no dia do incidente. Um mês depois, o relatório policial descreve a causa da morte como uma "hemorragia alveolar e congestão polivisceral causadas pela exposição difusa ao calor", e revela ainda que os testes toxicológicos não revelaram a presença de álcool ou drogas no sangue da jovem.A empresa responsável pelo evento, a T4F, reconheceu que devia ter tomado mais medidas que ajudassem os jovens a enfrentar o calor que se fazia sentir nesse dia, já que estava proibido levar garrafas de água para o evento. A polícia do Rio de Janeiro, informou esta quarta-feira que os "representantes da empresa serão convocados para prestar esclarecimentos após o relatório".Depois de ter sido informada da morte da jovem, a cantora Taylor Swift afirmou nas redes sociais: "Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã esta noiteantes do meu espetáculo". O segundo concerto no Rio de Janeiro acabou por ser adiado, devido à onda de calor.