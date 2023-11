Fã de Taylor Swift morre durante concerto no Brasil

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Uma brasileira de 23 anos morreu esta sexta-feira, 17 de novembro, durante um espetáculo de Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Identificada como Ana Clara Benevides, a jovem encontrava-se junto às grades que separam o palco da plateia quando desmaiou, e acabou por falecer a caminho do hospital.



A morte foi confirmada este sábado pela própria cantora, que através da sua conta de Instagram revelou estar chocada com o acontecimento e lamentou o sucedido. "Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, com o coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem", escreveu.







A causa da morte ainda não foi revelada, mas uma amiga da jovem garantiu que a morte está relacionada com as altas temperaturas que o Brasil tem verificado. Na sexta-feira o clima chegou aos 40 graus Celsius, sendo que a sensação térmica atingiu os 60 graus.Além da onda de calor que já se fazia sentir, ainda foi proibida aos fãs a entrada de garrafas de água no concerto. Ana Benevides não foi assim a única a sentir-se mal. Também durante o espetáculo, que teve lugar no Estádio Olímpico Nilton Santos, registaram-se outros mil desmaios. A trágica situação levou à ação dos serviços médicos.Nas redes sociais a morte da jovem já levou ao surgimento de uma onda de protestos. Segundo ainda a amiga da jovem, citada pelo jornal O Globo, Ana Benevides seria uma estudante de psicologia, da Universidade Federal de Rondonópolis.Para o Rio de Janeiro estão ainda confirmados mais dois concertos de Taylor Swift, que deverão ocorrer este sábado e domingo.