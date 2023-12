Astros: os mais favorecidos e o que esperar na polítca e na economia em 2024?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Dois astrólogos, uma médium e uma numeróloga revelam-nos as tendências do ano que irá começar. Falam-nos de adversidades, obstáculos, agitação, lutas de poder e de tempos delicados para a economia.

As previsões da taróloga Maya revelam que 2024 tem a carta VII de Tarot, "O Carro", que significa um ano exigente e de superações: "Esta carta traz movimentações e superação de obstáculos. O Carro mostra um caminho de adversidades sobretudo por muitas influências externas, não só por questões políticas mas por conjunturas que as próprias pessoas atravessam no seu lado pessoal ou profissional. Portanto, a vida de cada um de nós vais ser gerida com base no foco nos objetivos, mas também nos obstáculos, que temos de superar. Ou seja, o êxito não está facilitado, não está ao virar da esquina, mas no final de um percurso conduzido, planeado e esforçado".

Bom para Gémeos e Virgem