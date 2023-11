Taylor Swift adia concerto no Brasil após a morte de uma fã

A cantora norte-americana, Taylor Swift, adiou o seu espetáculo da "Eras Tour", no Rio de Janeiro. O concerto deveria ter ocorrido este sábado, 18 de novembro, mas por causa das "temperaturas extremas", que terão causado a morte de uma das fãs, na passada sexta-feira, 17, acabou adiado.



"Estou a escrever isto no meu camarim, no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o espetáculo desta noite, devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipa técnica devem, e sempre estarão, em primeiro lugar", escreveu a cantora no seu Instagram.







Instagram / Taylor Swift



Instagram / Taylor Swift

Na passada sexta-feira o clima no Brasil chegou aos 40 graus Celsius, sendo que a sensação térmica atingiu os 60 graus. Além da onda de calor que já se fazia sentir, ainda foi proibida aos fãs a entrada de garrafas de água no concerto. A brasileira de 23 anos, Ana Benevides, não foi a única a sentir-se mal. Durante o espetáculo, que teve lugar no Estádio Olímpico Nilton Santos, registaram-se outros mil desmaios. A trágica situação levou à ação dos serviços médicos.Na altura a morte da jovem levou o governo brasileiro a abrir de uma investigação, sobre as restrições que impedem a entrada de garrafas nos recintos. No entanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, já permitiu a entrada de água nos concertos, e anunciou ainda que as irão disponibilizar de forma gratuita, devido à onda de calor.A morte de Ana Benevides foi confirmada no sábado, 18 de novembro, pela própria Taylor Swift, que através das redes sociais já tinha revelado estar chocada e lamentado o sucedido. "Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, com o coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem", escreveu.A artista tem ainda mais um concerto agendado para este domingo, no Rio de Janeiro. Em Portugal irá atuar nos dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.