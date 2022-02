Avós fanáticos por videojogos

Agarrados aos comandos da PlayStation ou no computador, Ludovina e Joaquim Santos jogam Gardenscapes, Puzzle Bobble ou A Volta ao Mundo em 80 dias e confessam que, às vezes, como duas crianças, andam “à bulha para passar níveis”. Este casal de Santa Maria da Feira, de 77 e 79 anos, ganhou o “vício” dos videojogos quando o neto recebeu a sua primeira consola, há mais de uma década. “Na altura, a minha avó quis experimentar o Puzzle Bobble [atirar e destruir bolinhas da mesma cor] e entusiasmou-se à medida que ia passando os níveis. Lembro-me de acordar a meio da noite e vê-la agarrada ao jogo”, revela à SÁBADO o neto, Joel Ricardo Santos, ator de stand-up comedy.



Joaquim também começou a interessar-se pelos jogos de Fórmula 1 na PlayStation e quis comprar uma só para ele. Mais tarde, aprendeu a jogar às copas no computador e a partir daí tem aderido a tudo o que é tecnologia. Cada um tem o seu aparelho, mas Ludovina jura que só joga nos tempos livres. “Como não posso caminhar por causa das pernas, os jogos é que nos salvaram de não ter apanhado Covid. Ficámos sempre em casa porque tínhamos esta distração. O meu marido fica na sala e eu no escritório, mas ele é mais viciado. Às vezes, digo-lhe para largar aquilo e ir dar um passeio, mas ele não sai dali”, conta. Quando não está a jogar, Joaquim liga o computador à televisão para ouvir música e ver vídeos. “Os meus avós são gamers a 100%. Mas, no início, ela tinha pudor, achava que jogar não era para uma senhora. Quando eu entrava em casa de repente com amigos e a apanhava a jogar, ficava toda envergonhada”, recorda Joel, divertido.





Fanáticos por videojogos