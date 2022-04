Horizon Forbidden West: Um futuro assim para a Terra

O futuro pode ser muitas coisas. A Terra imaginada pela equipa da Guerrilla Games dá vontade de habitar, mesmo sabendo que isso significaria o fim daquela que conhecemos. Horizon New Dawn, em 2017, apresentava esta visão. O New Dawn no título refere-se a uma máquina criada por uma cientista, Elisabet Sobeck, que replica condições para a Terra se terraformar, ou seja, simula condições no planeta para este se regenerar naturalmente.