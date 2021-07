Já conhece o fenómeno Twitch?

Sou eu mesmo. Jorge Gabriel. Um maldito vício que carrego há décadas. Desde o Timex Sinclair 1000 [computador dos anos 80]. Welcome", lê-se na biografia do seu canal no Twitch. O apresentador de televisão entrou na plataforma há dois meses para partilhar a sua paixão pelos jogos e mostrar as suas habilidades no FIFA 21 aos seus mais de 15 mil seguidores.



Além dos jogos em direto, Jorge Gabriel começou a fazer lives de conversas às segundas, terças e quintas-feiras à noite. Algumas vão além das duas horas e com ele costumam estar três moderadores, "malta mais nova, que vai lançando temas". E acrescenta: "Gosto de jogar e de ter companhia enquanto jogo, mas percebi que as pessoas que vão ali têm necessidade de encontrar alguém que as ouça. Falamos de tudo: atualidade, bola, bullying e séries de TV", diz à SÁBADO.



Mas o que é o Twitch? É uma plataforma de streaming de jogos ao vivo e interativos, com cerca de três milhões de streamers e 15 milhões de espetadores diários. Criado em 2011 como uma espécie de comunidade para fãs de videojogos, foi adquirido pela Amazon, em agosto de 2014, por 810 milhões de euros. E se já era um formato em consolidação, a pandemia trouxe ainda mais pessoas a produzir e a consumir conteúdos, fazendo com que o Twitch expandisse as categorias para a música. Em 2020, registou 17 mil milhões de horas de stream visualizadas – um aumento de 83% em relação a 2019. Mas há regras: não é permitido a menores de 13 anos e é muito rigoroso com os conteúdos sexuais, proibindo todas as formas de atividade sexualmente explícitas.