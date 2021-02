Em Casa, mas ativo e saudável

O Tempo esvai-se. Julgamos que, estando em teletrabalho, vai render mais. Afinal, não perdemos horas nos transportes, nem com almoços e interrupções constantes dos colegas. Só que não é bem assim.



Em casa, mil e uma distrações roubam a nossa atenção livros, filmes, séries, jogos, conversas online, redes sociais, notícias, lida doméstica, animais, filhos e companheiros quando os há, e... o sofá. O resultado é uma grande neurose ou, pelo menos, um acréscimo de stress, que tem de ser combatido de alguma forma.



Ainda que o impulso de nos deixarmos levar por qualquer um destes impedimentos seja, frequentemente, mais forte do que a vontade de os combater, pode ser útil lembrarmo-nos de como funcionam as rotinas: a inação só conduz a mais inação, mas, em compensação, um hábito saudável e equilibrado tende a reforçar-se a si próprio com a persistência e o passar do tempo.



Ora, rotinas não se mudam com facilidade, motivo pelo qual tanto nos têm valido as aplicações de smartphone concebidas para potenciar a motivação e a produtividade principalmente nestes tempos de letargia.



Foi com isso em mente que o GPS experimentou algumas aplicações para telemóvel de diferentes áreas seja na corrida, no ioga ou simplesmente na manutenção de hábitos saudáveis , que se poderão destacar quer pela praticidade, quer pela originalidade da abordagem, quer ainda, esperemos, pela eficácia. Afinal, mais importante do que aderir a um plano com horas, atividades e objetivos rígidos é encontrar uma rotina que funcione para si.



Começar a Correr com Comece a Correr Axiom Run 5k

Rotina de treinos para conseguir correr 20,30, 40 ou 60 min. APP GRÁTIS.



Pode ser um problema para quem não gosta que lhe digam o que fazer, mas para começar a correr sem ficar com os bofes de fora ainda não se arranjou solução melhor. A técnica não é nova. Está estudada e provada: a maneira mais eficaz de conseguir correr 20 minutos não é, contra o que seria de esperar, começar e rezar para que pulmões e pernas aguentem. A maneira mais eficaz é intervalar curtos períodos de corrida com outros tantos de caminhada, seguindo uma lógica na qual seria fácil perdermo-nos — ainda bem, então, que a app Comece a Correr está cá para dar ordens. Há quatro programas à escolha, para quem queira atingir a meta (no duplo sentido) de correr 20, 30, 40 ou 60 min. Todos propõem um plano de 12 passos para ser executado três vezes por semana, ou seja, para cada um chegar ao fim do mês como se estivesse no filme Momentos de Glória. Para atingir 20 minutos começa-se por caminhar 5, depois corre-se 1, caminha-se outro, e intervala-se por aí fora até faltarem 5 — para serem caminhados. As mudanças de ritmo são ditadas sem dó nem piedade e antecipadas por sinais sonoros em contagem decrescente. Por alguma razão correr rima acom sofrer, mas assim sofre-se um pouco menos.









Cuidar do Corpo e da Mente com Ioga para Iniciantes

Exercícios introdutórios de ioga paru fazer em casa. APP GRÁTIS.



As desvantagens que tem em relação aos instrutores do YouTube — outro meio cada vez mais popular de se praticar ioga em confinamento —, a aplicação Ioga para Iniciantes compensa com três características-chave: progresso, informação e adaptabilidade. À chegada, insira a sua altura, peso e hábitos de exercício físico para criar um treino adequado às suas características e ir acompanhando as alterações ao fim de cada prática. Depois, eleja entre um rol de programas elencados por dificuldade (apesar do nome, a aplicação pode ter exercícios bastante desafiantes para quem tem pouca experiência no ioga) ou por tema, caso queira trabalhar a flexibilidade, a resistência ou partes específicas do corpo — para as costas, em particular, o ioga pode ser uma bênção. Durante a prática, a orientação dos exercícios é intuitiva, tem tempo suficiente para descansar entre posturas e sabe sempre exatamente que músculos está a trabalhar. Só peca pela falta das guias gerais essenciais a qualquer prática: procure movimentar-se em harmonia com a respiração e estar sempre ciente da posição de todas as partes do corpo.







Salvar Vidas com Zombies, Run!

Jogo imersivo de sobrevivência. A corrida é a salvação. APP GRÁTIS.



Primeiro vai ouvir todas as explicações (em inglês, perceberá que está num apocalipse zombie), depois vai ser-lhe atribuída uma personagem (o Corredor 5). A sua missão é salvar o maior número de pessoas e recolher recursos para aumentar um território

a salvo dos mortos-vivos. Sempre que ouvir os sons guturais de zombies deve acelerar — sendo inexperiente, pode ter dificuldades em fazê-lo, mas saiba que se decidir andar em vez de correr também nenhum morto-vivo o apanhará. Ou seja, se optar por caminhar, ficará tudo na mesma, sem consequência para o utilizador da app (o que era, digamos, previsível, uma vez que os zombies não existem) nem para o jogo (o que já é estranho, uma vez que a app está ligada ao pedómetro do telemóvel). Resumindo, se preferir passear com zombies em vez de fugir deles esta é a sua app.







Liberte a Mente com Headspace

Sessões de meditação guiada em português. APP GRÁTIS.



Era só o que faltava à Netflix além de permitir sessões de "Netflix and chill" (o que, em tradução livre, não é mais do que ver filmes e séries e, com isso, relaxar), a plataforma disponibiliza agora sessões de meditação para profissionais mas também para iniciantes. A parceria entre o gigante do streaming e a app Headspace fez-se e desde 1 de janeiro que qualquer curioso pela prática da meditação tem agora uma nova porta de entrada neste mundo. Através da Netflix, é possível ter acesso a oito episódios de 20 minutos que ensinam o bê-á-bá da meditação e propõem exercícios dos mais variados para que se passe da teoria à ação seguindo as seguintes premisas: como começar; como assumir o controlo; como ficar apaixonado pela vida; como lidar com o stress; como ser bondoso; como lidar com a dor; como lidar com a raiva; e como ser a melhor versão de nós próprios. Na app, há outros desafios, distribuídos por três grandes temas: meditar, sono e foco. É possível, por exemplo, trabalhar com uma banda sonora que ajuda à concentração.





A carregar o vídeo ... headspace





Mudar de Vida com Habitica

Jogo cuja missão é ser uma pessoa melhor e mais feliz. APP GRÁTIS.



Em tempos confinados, damos por nós a empanturrarmo-nos de junk food, a descurar o exercício e a higiene — "porque nem sequer vou à rua..." —, mergulhando numa ronha que conduz a sentimentos de culpa e stress. O Habitica serve para combater esses (e outros) maus hábitos, em jeito de jogo divertido, onde temos um avatar que podemos mudar a gosto, à medida que formos superando desafios, ganhando novo equipamento. É só escolher as áreas que se quer melhorar — da criatividade à saúde ou sucesso escolar — e ir cumprindo as tarefas — a solo ou em equipa, porque o jogo é também rede social —, obtendo recompensas, como guloseimas ou ficar no sofá, agora sem culpas, porque o importante está feito. Objetivo final: ter melhores rotinas para ser feliz e saudável.













FOREST

Sempre que se inicia uma tarefa, planta-se uma árvore virtual. Se a tarefa é interrompida, a árvore morre. Na versão paga, a Forest transforma estas árvores da concentração em árvores reais.



CHARITY MILES

Esta app gratuita monitoriza os quilómetros feitos em caminhadas, corridas ou de bicicleta e converte-os em dinheiro para instituições de solidariedade.



TRELLO

A partir de listas, a gratuita Trello promete melhorar a produtividade. Também podem criar-se projetos e listas colaborativas para trabalhos em grupo.



FREEDOM

É um bloqueador dos sites e aplicações que distraem os utilizadores durante o trabalho. Funciona em vários dispositivos em simultâneo.



INSIGHTTIMER

Reúne centenas de meditações guiadas em português e faixas de sons para ajudar a relaxar e até adormecer. A versão paga permite, por exemplo, a utilização offline.



SIMPLE HABIT

A versão gratuita tem meditações curtas para ir intervalando o dia e ganhar um bom hábito nas pausas produtivas.