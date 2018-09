Recentemente, Jimmy Bennett acusou Asia Argento de abuso sexual - quando o actor tinha apenas 17 anos. Agora foi a vez da actriz italiana responder: segundo o seu advogado, Mark Jay Heller, Argento é que foi vítima do jovem, que acusa de extorsão.Segundo o TMZ, Heller garante que as mensagens que a actriz trocou com uma amiga contam a verdadeira história. Nas alegadas mensagens, Asia Argento diz que "o miúdo estava excitado" e que "saltou para cima" dela. "Tive sexo com ele e foi estranho. Só soube que era menor quando me mandou aquela carta", terá escrito a italiana, dizendo ainda que "congelou" quando Jimmy Bennett se colocou em cima dela.Após o actor acusar Argento, veio a público que a actriz italiana teria acordado pagar 300 mil euros a Bennett para que mantivesse o caso em segredo. A actriz admitiu o acordo, mas alegou que o mesmo tinha sido feito pelo ex-namorado, o chef Anthony Bourdain.

O caso, que remonta a 2013, ocorreu num hotel em Marina del Rey, na Califórnia, quando Bennett tinha 17 anos e Argento 37. A idade de consentimento de relações sexuais nesse estado norte-americano é 18 anos.