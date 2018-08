Asia Argento negou veementemente as acusações de Jimmy Bennett, que garante que a actriz italiana o agrediu sexualmente quando este era menor. "Estou profundamente chocada e magoada ao ler estas notícias absolutamente falsas. Nunca tive qualquer relação sexual com Bennett", disse Argento num comunicado obtido pelo The Guardian. Mas a história parece estar longe do fim.



Esta terça-feira, o site TMZ publicou uma imagem de Asia deitada ao lado de Bennet, supostamente tirada quando ele tinha 17 anos e ela 37, num quarto de hotel da California. "Uma fonte contou ao TMZ que a fotografia foi tirada depois de os dois terem tido relações sexuais", assegura o media especializado em notícias sobre celebridades.











A actriz admitiu ainda que Bennett recebeu de facto dinheiro da sua parte: o seu namorado na altura, o chef Anthony Bourdain, deu-lhe dinheiro para ajudar a resolver as suas "severas dificuldades económicas". Porém, mensagens reveladas pelo TMZ indicam algumas incongruências. Se por um lado, numa das mensagens, Bourdain escreve que pagar ao actor "não é uma admissão de nada, nenhuma tentativa de comprar silêncio", há outras que indicam a existência de uma relação sexual, que não vista como uma violação. "Estava congelada. Ele estava em cima de mim. Depois disse-me que eu tinha sido a sua fantasia sexual desde os 12 anos", terá escrito a actriz.

Argento é uma das mulheres que denunciou ter sido vítima de abusos sexuais por Harvey Weinstein e foi uma pioneira do movimento #Me Too. Em 2004, contracenou com Bennet como mãe e filho no filme The Heart Is Deceitful Above All Things. Foi na segunda-feira que o The New York Times publicou a notícia da alegada agressão sexual, que terá acontecido há cinco anos, e que a actriz considerou ser uma "perseguição" à sua pessoa.