Asia Argento negou as acusações de Jimmy Bennett, que garante que a actriz italiana o assediou quando este era menor. A artista nega ainda ter feito um acordo com este para o impedir de avançar com uma denúncia, mas admite que Bennett recebeu de facto dinheiro da sua parte: o seu namorado na altura, o chef Anthony Bourdain, deu-lhe dinheiro para ajudar a resolver as suas "severas dificuldades económicas".

"Estou profundamente chocada e magoada ao ler estas notícias absolutamente falsas. Nunca tive qualquer relação sexual com Bennett", disse Argento num comunicado obtido pelo The Guardian. "Nego tudo e rejeito o artigo publicado pelo The New York Times e o que circula nos media internacionais", acrescenta a actriz de 42 anos, alegando que está a haver uma "perseguição" à sua pessoa.

A actriz parece acusar Timmy Bennett de a extorquir, asseverando que este aproveitou-se da sua exposição com o caso Weinstein para lhe pedir dinheiro, dada a sua condição económica grave na época, quando o actor norte-americano estava a debater-se com medidas legais contra a sua própria família.

Argento afirma que Bourdain, encontrado morto em Junho deste ano num quarto de hotel, aceitou pagar a Bennett a quantia referida para evitar "publicidade negativa".

O jornal norte-americano publicou um artigo na segunda-feira onde alega que a actriz, que denunciou ter sido vítima de abusos sexuais por Harvey Weinstein e que foi uma pioneira do movimento #Me Too, pagou cerca de cerca de 380 mil dólares (329 mil euros) a Jimmy Bennett para evitar que este denunciasse às autoridades a alegada agressão sexual que sofreu nas mãos de Argento em 2013, num hotel da Califórnia, quando ainda era menor.